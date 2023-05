Il potere delle emozioni: come lo spazio ci muove

Ampliamento del MKM Küppersmühle Museum / Herzog & de Meuron. Immagine © Simon Mengs

Jorge Luis Borges una volta disse: “Il sapore di una mela è nel contatto del frutto con il palato, non nel frutto stesso”. Il sapore non è qualcosa di inerente a se stesso; La sua esperienza è il risultato di un incontro. Allo stesso modo, le emozioni non sono contenute nell’architettura, ma si avvertono attraverso l’incontro del corpo con lo spazio, che diventa luogo. In che modo l’ambiente influisce su come ci sentiamo? Questa è la domanda che guida il duo di artisti e registi Ella Pica e Louise Lemoine nel loro ultimo progetto, il libro The Emotional Power of Space, che sarà lanciato il 17 maggio in occasione di un evento che precede l’apertura della Biennale di Architettura di Venezia 2023.

Kanagawa Institute of Technology Plaza / Junya Ishigami + Partners. Per gentile concessione di Junya Ishigami + Associati

Il duo cerca una comprensione completa dell’argomento intervistando dodici architetti di diversa estrazione, offrendo prospettive intriganti. “Abbiamo capito che il modo in cui percepiamo e sentiamo è molto radicato nel clima e nella cultura in cui si è cresciuti. Ecco perché abbiamo voluto riunire voci di diverse nazionalità, background culturali e generazioni in questo libro”, affermano gli autori, che ha parlato con Alvaro Siza, Ann Holtrop e Pejoy Jain , Boncerem Premthada, Jacques Herzog, Jahani Balasma, Junya Ishigami, Kazuyo Sejima, Ryui Nishizawa, Smiljan Radic, Tatiana Bilbao e Terunobu Fujimori.

Terra / Tatiana Bilbao. Immagine © Rory Gardiner

La geografia delle emozioni è, in un certo senso, irrazionale, e la difficoltà nel trattare l’argomento sta proprio nel pericolo di assoggettarlo alla rigidità della razionalità. La sfida per gli autori era quella di trovare un linguaggio che permettesse il movimento delle idee necessarie per affrontare qualcosa di strettamente legato all’istinto e all’intuizione. “Tradurre in parole è una cosa molto complessa. Abbiamo dovuto lottare contro la razionalità del linguaggio, che è molto potente, per trovare un modo per porre domande che aprissero il campo dell’emozione e della memoria piuttosto che portare a fredde analisi concettuali, ” dicono.

Attingendo ai sentimenti e ai ricordi delle intervistate, Ella e Louise cercano di esplorare una geografia a loro sconosciuta e, lungo il percorso, trovano interpretazioni poetiche di architetture e spazi che a volte rifiutano la funzione. “Nella geometria della poesia, le funzioni non dovrebbero essere definite dal significato”, afferma Ryue Nishizawa. “È nelle relazioni tra strutturale e immateriale che qualcosa accade”, conclude l’architetto.

Museo d’arte di Teshima / Ryo Nishizawa. Immagine © Iwan Baan

Ma sebbene immateriale, l’emozione non fa a meno dell’esperienza umana. “Il dramma dell’architettura”, afferma Jacques Herzog, “è che senza le persone niente funziona. Fondamentale per il nostro lavoro è l’idea che l’architettura sia una sorta di palcoscenico per la performance umana”. In un certo senso, ciò riflette l’opinione di Juhani Plasma secondo cui “il significato più importante nell’architettura è quello esistenziale. Ci avviciniamo all’architettura con il nostro senso dell’essere”, senza il quale l’esperienza spaziale è incompleta e le emozioni non possono essere pienamente provate. Architettura non è un sostantivo, ma un verbo che ci dice dove andare, suggerisce sensazioni e detta comportamenti. È un’esperienza fisica e calcolatrice che significa necessariamente scambio. “Ogni volta che entro in uno spazio, lo spazio entra immediatamente in me. L’architettura è uno scambio. Non guardo l’architettura, ma trovo l’architettura in me”, conclude Balasma.

Nave / Smiljan Radic. Immagine © Nico Syh

Per esplorare come gli spazi possono influenzare il modo in cui ci sentiamo e ci relazioniamo con il mondo, è necessaria una sensibilità per l’atmosfera dei luoghi. Per saperne di più su questo e sul libro The Emotional Power of Space, abbiamo parlato con Ella Becca e Louise Lemoine:

Romulo Baratto (ArchDaily): Persone, luoghi e spazi sono il soggetto del tuo lavoro cinematografico da più di 20 anni. Da dove viene l’interesse per le emozioni?

Ella Becca e Louise Lemoine: Penso che abbiamo iniziato ad approfondire le domande su come la cultura modella la percezione, la sensibilità e le emozioni sullo spazio quando abbiamo incontrato il signor Moriyama per realizzare il film che abbiamo realizzato con lui (Moriyama-san, 2017). Per noi è successo qualcosa di molto potente in quel momento. Penso che fosse la prima volta che incontravamo qualcuno con un così alto livello di sensibilità nei confronti di ciò che lo circondava. È un uomo che vive in perfetta simbiosi con il suo ambiente e cerca costantemente il miglior equilibrio e armonia con esso. Siamo rimasti molto sorpresi quando abbiamo capito che a seconda del tema o dell’atmosfera di un libro o di un brano musicale, sceglierai il luogo della tua casa che ritieni più adatto alla residenza. Tutto ciò che fa sembra essere determinato da questa ricerca del giusto adattamento tra il suo corpo, lo spazio, il momento e le sue azioni. E tutto questo avviene naturalmente. È come se stesse contemplando una sorta di disposizione emotiva per la sua casa mentre si muove durante la giornata. Questa è stata una grande scoperta per noi perché è raro trovare persone con questo livello di interesse per lo spazio.

Fondazione Iberi Camargo / Alvaro Siza Vieira. Immagine ©Fernando Guerra | FA + FA

Arch Daily: Personalmente, sono un grande fan delle interviste alle persone, tanto che vi ho intervistati entrambi due volte prima. Perché hai scelto di raccontare emozioni e spazi attraverso le interviste?

Ella Becca e Louise Lemoine: Come ben sai, la conversazione è probabilmente la migliore forma di scambio per raggiungere un certo grado di vicinanza e spontaneità attraverso una relazione serena e amichevole con qualcuno. Questo è qualcosa che ci piace molto. Direi che abbiamo lavorato con questo approccio in tutti i nostri film. Nel corso di questo libro, la principale difficoltà che abbiamo incontrato è stata come parlare dei sentimenti, che sono per definizione un sentimento irrazionale, senza congelarlo, senza soggiogarlo. Questa è stata la vera sfida. Il potenziale paradosso di affrontare qualcosa di così strettamente legato all’istinto e all’intuizione con un approccio razionale e analitico era molto reale. Per questo il tipo di linguaggio che usiamo ci ha preoccupato molto, proprio per scongiurare questo pericolo. Tradurre in parole qualcosa che si sente è molto complicato. Abbiamo dovuto lottare contro la razionalità del linguaggio, che è così potente, per trovare un modo per porre domande che aprissero il campo dell’emozione e della memoria piuttosto che condurre a una fredda analisi concettuale. Ecco perché abbiamo dato tanta importanza, ad esempio, alla memoria emotiva, che è forse il vero antagonista del discorso concettuale.

21 Ufficio postale doganale / Anne Holtrop Studio. Immagine © Maxime Delvaux

ArchDaily: Le persone che ho intervistato hanno background e interessi molto diversi nel campo dell’architettura. Come li hanno scelti?

Ella Becca e Louise Lemoine: Con questo libro facciamo una sorta di ritorno al mondo della sensibilità, aiutandoci a capire quanto essa sia profondamente legata al nostro ambiente, in senso lato. Conversando con Juhani Pallasmaa, comprendiamo che il modo in cui sentiamo e comprendiamo è profondamente radicato nel clima e nella cultura in cui siamo cresciuti. Ecco perché in questo libro abbiamo riunito voci di nazionalità, background culturali e generazioni molto diverse.

ArchDaily: Per te, in che modo lo spazio influisce su come ci sentiamo?

Ella Becca e Louise Lemoine: Diciamo solo che è il tema su cui abbiamo lavorato fin dal nostro primo film, ma ogni volta da un’angolazione leggermente diversa. Il film che stiamo finendo ora—girato nel centro di riabilitazione per malati fisici e cerebrali che il ventenne di Herzog e de Meuron ha costruito a Basilea, in Svizzera—esplora con delicatezza come la qualità dello spazio possa effettivamente contribuire al processo di guarigione dei pazienti. L’edificio stesso diventa parte del trattamento. Quello che cerchiamo di fare in questo film, ma anche in tutti gli altri, è indagare come le componenti degli spazi in cui viviamo influenzino il nostro comportamento, ma anche il nostro stato psicologico ed emotivo, in modo negativo o positivo.

Per gentile concessione di Beka & Lemoine

Il libro sarà proiettato il 17 maggio Palazzo Grassi Da Venezia, dove Ella e Louise parleranno con Jacques Herzog e Tatiana Bilbao dei temi principali esplorati nel libro.

