Il premier respinge “l'accusa” di Repubblica di mettere in vendita l'Italia

Roma, 22 gennaio (EFECOM).- Il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha promesso oggi che non accetterà “l'accusa” secondo cui coloro che hanno preso la Fiat e l'hanno venduta ai francesi “hanno messo in vendita l'Italia”. Menziona la privatizzazione che il vostro governo intende attuare.

“Leggo la prima pagina di Repubblica: 'L'Italia è in vendita'. Adesso, a quanto pare, questa accusa viene da un giornale di proprietà di chi sequestrò la Fiat e la vendette ai francesi e trasferì la sede legale e finanziaria all'estero. E vendiamo le sedi delle nostre storiche aziende italiane…”, ha detto.

“Non so se è il titolo di una biografia, ma gli insegnamenti sulla difesa dell'Italia da quei sermoni”, ha detto il leader di estrema destra in un'intervista alla rete televisiva Mediaset, che andrà in onda stasera. I media locali hanno presentato alcuni estratti.

Meloni si riferiva senza riferimento alla famiglia Agnelli, proprietaria storica della Fiat, ora integrata in un gruppo internazionale con sede nei Paesi Bassi, e una delle cui società possiede il 100% delle azioni del quotidiano 'Repubblica'.

Il capo del governo ha confermato le sue previsioni di ottenere 20 miliardi in tre anni.

“La privatizzazione non è un regalo multimilionario a un fortunato uomo d'affari e amico”, ma piuttosto “il governo può fare un passo indietro dove la sua presenza non è necessaria, e fare un passo avanti quando lo è”.

“Alcune azioni di società pubbliche possono essere lasciate senza compromettere il controllo pubblico”, ha spiegato.

Alla domanda se si riferisse, ad esempio, alle Ferrovie nazionali italiane, Meloni ha risposto: “Sì, è uno dei dossier che abbiamo sul tavolo. Il governo ha sempre il controllo quando serve controllo”.

Il primo ministro italiano ha sottolineato che il nuovo accordo di stabilità approvato dall'Unione europea (Ue) è “fantastico”.

“Penso che avremmo potuto fare un po' di più insieme”, ha detto, riferendosi al presidente francese Emmanuel Macron, quando gli è stato chiesto se il presidente francese fosse con l'Italia durante i colloqui.

Meloni ha aggiunto che l'attuale accordo di stabilità “non è il mio miglior compromesso, ma è il migliore possibile” perché “l'alternativa era tornare ai vecchi parametri, che erano pessimi”, anche se “ci sono Paesi in Europa che lo vogliono . Perché i parametri precedenti erano troppo rigidi.” EFECOM

