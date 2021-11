Il premier rinnova i diritti televisivi con NBC Sports fino al 2028 per 2595 milioni di dollari | calcio | Gli sport

Cablera sarà la casa del calcio inglese negli Stati Uniti per 15 anni, la prima volta che hanno acquistato i diritti nel 2013.

Il premier League Rinnovato accordo sui diritti TV con la rete statunitense NBC Sport Con un contratto fino al 2028 del valore di £ 2.000 milioni ($ 2.595-251.000,00).

Questo accordo consentirà al canale americano di trasmettere la televisione 380 partite a stagione del campionato ingleseOltre a godere dei diritti di trasmissione in spagnolo.

In totale, grazie a questa ristrutturazione, NBC sarà Sede del calcio inglese in America da 15 anni, dal momento che hanno acquistato i diritti per la prima volta nel 2013.

Questa somma di denaro Sta lavorando per sostenere le perdite subite dalle squadre della Premier League inglese durante l’epidemia, Allo stesso tempo, questa settimana è stato annunciato un nuovo pacchetto di aiuti rivolto alle squadre della divisione inferiore del Regno Unito, dal terzo all’ultimo.

Le partite della Premier League inglese si accumulano in media 600.000 spettatoriÈ il massimo dalla stagione 2015-16, in crescita del 14% rispetto alla stagione precedente.

Richard Masters, amministratore delegato della Premier League, ha affermato che NBC Sports sta “aumentando in modo significativo” la popolarità della lega negli Stati Uniti grazie aGrande promozione e copertura“. (Dottoressa)