Il premio al rischio in Italia è vicino ai 140 punti, il futuro di Tracy va preso in considerazione

“Se non verrà eletto Presidente della Repubblica, non si può negare che l’Italia subirà un nuovo clima di instabilità e frammentazione politica che ritarderà l’attuazione dei piani di ripresa e la modellerà. Le riforme strutturali promesse all’Ue”, ha aggiunto. conclude.

In una dichiarazione a Efe, Giuliano Noci, docente di strategia al Politecnico di Milano, ha respinto “un altro governo migliore del governo guidato da Draghi in termini di credibilità per l’Ue e la comunità finanziaria”.

Lunedì prossimo inizia l’iter parlamentare per l’elezione del prossimo capo di Stato italiano e Trucki ha già mostrato la sua presenza a dicembre, ma la sua nomina dovrebbe concludersi con la nomina del legislatore di un altro capo di governo per tenere una coalizione o indire elezioni anticipate. 2023.

Roma, gen. 18 (.) .- L’italiano, che misura lo spread tra il titolo tedesco e il titolo decennale italiano, è vicino ai 140 punti oggi, l’1,38% in più rispetto a lunedì, ed è in attesa di fermare Mario Draghi. Quando il mandato di Sergio Matterella scadrà a febbraio, sarà presidente del Consiglio per la presidenza.

