Il presentatore britannico Johnny Irwin annuncia di avere un cancro

emittente britannica Johnny Irwin Condividi sulle reti di cui soffre cancro cronicodal momento che i medici hanno dato due mesi di vita. La star di A Place in the Sun ha espresso il dolore che gli è servito per lasciare sua moglie e sua moglie 3 figli. Irwin, 48 anni, soffre Cancro ai polmoni che si è diffuso al cervello.

“Non so quanto tempo mi è rimastoL’annunciatore è preoccupato perché sua moglie, Jessica, 40 anni, i loro figli, Rex, 3, e i gemelli di 2 anni Rafa e Cormack: “Cerco di rimanere positivo e il mio atteggiamento è quello. Vivo con il cancro, non ne muoio. Faccio piccoli segnalibri, cose per cui voglio essere lì. Dicevo: “Non pianificare in anticipo perché potrebbe non essere abbastanza buono”, ha ammesso in un’intervista con Hello.

Aggiunge: “Ma ora voglio pianificare. Voglio creare ricordi e catturare questi momenti con la mia famiglia perché la verità è che I miei figli cresceranno senza conoscere il loro padre e mi si spezza il cuoreA Erwin è stato diagnosticato un cancro 2020 Quando stavo registrando per Canale 4 in Italia.

Alcuni dei sintomi che aveva lo erano pure Inizi a vedere sfocato durante la guida. Così lo visitarono e gli fecero la triste diagnosi: cancro ai polmoni che si era diffuso al cervello e gliel’hanno dato Sei mesi di vita. Il conduttore di “Escape to the Country” racconta di essere tornato nella sua casa di Newcastle per dire a mia moglie, che si prendeva cura dei nostri figli, che ero solo. È stato devastante. Tutto quello che potevo fare era scusarmi con lei. Mi sono sentito responsabile”.

Le reti hanno mostrato il loro sostegno a Erwin che Ha combattuto segretamente contro il cancro per due anni.. Ora, ha deciso di dirlo “per ispirare le persone che vivono con prospettive che limitano la vita a ottenere il massimo da ogni giorno, per aiutarle a vedere la vita in modo positivo, anche mentre stai morendo”.

Leggi anche