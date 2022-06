Il presidente argentino respinge le eccezioni al vertice e condanna l’embargo imposto a Cuba e Venezuela (+ video)

Il presidente argentino Alberto Fernandez ha rifiutato questo pomeriggio a Los Angeles di escludere i paesi della regione dal Vertice delle Americhe e ha condannato l’embargo imposto a Cuba e al Venezuela.

“Certo ci sarebbe piaciuto un altro Vertice delle Americhe. Il silenzio degli assenti ci sfida. Affinché ciò non accada di nuovo, vorrei far capire al futuro che il fatto che lei sia la nazione ospitante del Vertice non conferisce il potere di imporre un ‘diritto di accettazione’ agli Stati membri del continente” e Lo ha detto il presidente argentino al presidente degli Stati Uniti.

“Il dialogo nella diversità è il modo migliore per promuovere la democrazia e la modernizzazione e per combattere la disuguaglianza”, ha aggiunto il sostenitore della CELAC.

“Dall’oceano in cui siamo collocati, l’America Latina e i Caraibi guardano con dolore alle sofferenze subite dai popoli fraterni”, ha detto Fernandez, notando in seguito che Cuba aveva subito “un embargo di oltre sei decenni imposto negli anni di ‘ Guerra Cold’ e che il Venezuela “ha tollerato con un altro mentre la pandemia che devasta l’umanità trascina con sé milioni di vite”.

Fernandez ha ritenuto che queste misure cerchino di “adattare i governi, ma in realtà solo le persone sono infette”. Ha anche detto che ha elogiato il lavoro di papa Francesco nel riavvicinamento con Cuba.

“Presidente Biden. Sono fiducioso che sia giunto il momento di aprirsi fraternamente nell’interesse degli interessi comuni. Gli anni che hanno preceduto la sua adesione al governo degli Stati Uniti d’America sono stati segnati da una politica molto distruttiva per i nostri regione promulgata dall’amministrazione che lo ha preceduto. È tempo di cambiare queste politiche e riparare i danni”.

Fernandez ha anche attaccato l’Organizzazione degli Stati americani senza nominarne il segretario generale, l’uruguaiano Luis Almagro. “L’OAS è stata usata come gendarmeria che ha facilitato un colpo di stato in Bolivia”, ha detto, e ha anche notato che “la leadership della Banca interamericana di sviluppo, che è stata storicamente nelle mani dell’America Latina, è stata presa”.

“Se l’OAS deve essere rispettata e restituita ad essere la piattaforma politica regionale per la quale è stata creata, deve essere ristrutturata rimuovendo immediatamente coloro che la gestiscono”. Ha anche chiesto riforme nelle banche regionali, per la Banca islamica di sviluppo che “richiedono un processo di capitalizzazione per ottenere maggiori e migliori mezzi di finanziamento”.

Sul cambiamento climatico, tema che trascende uno dei temi di questo vertice, ha parlato nella prospettiva dell'”ingiustizia ambientale”: “siamo creditori ambientali”, e ha definito l’America Latina ei Caraibi. “Forniamo ossigeno al nostro pianeta e non siamo responsabili dell’emissione di gas serra”, ha affermato.

Alla fine, ha chiarito che “continuiamo a rivendicare attraverso i canali diplomatici i diritti legittimi che abbiamo nelle Malvinas”. Ha definito: “Vengo da un paese umanitario in cui abbiamo a cuore il valore dei diritti umani come il cuore della nostra identità e difenderemo sempre la loro legittimità in tutti i settori”.

In quel momento Alberto Fernandez interruppe il suo intervento, si voltò e indicò l’omissione geografica dell’emblema del Summit delle Americhe: le Isole Malvinas non erano incluse nella mappa che simboleggiava il continente americano.

In conclusione, ha scelto di citare la frase di Perón: uniti o dominanti. La nuova chiamata del momento era “Uniti dalla ‘patria comune’ o dominati dall’avidità economica. Uniti dal pluralismo o dominati dalla polarizzazione. Uniti dalla democrazia con l’inclusione sociale o dominati dall’individualismo e dalla miseria collettiva”.

