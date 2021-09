Il Presidente del Costa Rica conclude la sua partecipazione alle Nazioni Unite – Prensa Latina

Prima di tornare a San Jose, Alvarado parteciperà al 75 Leaders Network-Pathfinder: Fulfilling the Agenda for Action: Working for Equality and Inclusion.

Poi, insieme al Presidente della Confederazione Svizzera, Guy Parmelin, e al Presidente del Senegal, Macky Sall, sarà all’evento collaterale del Food Systems Summit, chiamato Towards Sustainable Food Systems.

In un incontro tripartito con i suoi omologhi di Panama, Laurentino Cortizo, e della Repubblica Dominicana, Luis Abenader, hanno rilasciato, mercoledì, una dichiarazione sulla situazione ad Haiti, in cui hanno espresso la loro profonda preoccupazione per la preoccupante situazione ad Haiti e la sua crescente influenza nella regione, soprattutto nel campo della migrazione.

Per questo motivo, hanno indirizzato i loro ministri degli Esteri, in alleanza con le Nazioni Unite e altri Paesi amici, a “porre immediatamente in atto soluzioni concrete, globali e sostenibili, nel quadro del rispetto della dignità e dei diritti umani, con l’obiettivo di fronte al preoccupante pericolo. La situazione ad Haiti.

I tre presidenti hanno firmato l’Alleanza per il rafforzamento delle istituzioni democratiche, iniziativa promossa dal Costa Rica, che crea uno spazio di dialogo flessibile e informale per promuovere azioni congiunte che portino alla prosperità, allo sviluppo sostenibile e al rilancio delle economie.

Al mattino, Alvarado è stato direttore del Transformative Action Committee for Nature and People, dove enti di beneficenza e leader mondiali hanno annunciato che avrebbero impegnato $ 5 miliardi in nuovi impegni finanziari per invertire la catastrofe climatica.

In questo forum, hanno anche rivelato che 21 nuovi paesi hanno firmato per aderire alla High Aspiration Coalition for Nature and People, guidata da Costa Rica e Francia, e come co-leader del Regno Unito sulla causa dei mari.

Con le nuove aggiunte, 71 paesi fanno parte di questa iniziativa che mira a conservare il 30% della superficie terrestre e marina entro il 2030, arginare la massiccia perdita di specie e proteggere gli ecosistemi che sono fondamentali per il benessere dell’uomo e della natura.

Parlando all’evento Liberating the Future, Building Alliances for Youth and Future Generations, il presidente TEKO ha sottolineato che il futuro del pianeta è nelle mani di una generazione di giovani meglio preparati ad affrontare le sfide dell’umanità.

