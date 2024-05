Il Presidente del Guatemala annuncia il piano di sviluppo di Totonicapán

In un giro di lavoro che comprende ora 13 delle 22 regioni del paese, il Presidente ha precisato che tale previsione coprirà tre anni e lavoreranno tutti insieme per raggiungere obiettivi nei settori della salute, delle strade e altri.

Disponiamo anche di meccanismi di lavoro specifici con i 48 Cantoni (rappresentati da coloro che hanno indetto proteste di piazza in difesa della democrazia nell’ottobre 2023) o con i leader comunitari, ha sottolineato il Capo dello Stato.

Tenendo con loro incontri regolari, una volta al mese, in cui vediamo qual è l’agenda comune, e fino alla creazione dell’Associazione Nazionale delle Autorità Indigene e Ancestrali, il politico 65enne si è espanso.

Ha aggiunto: Abbiamo firmato linee con il popolo Ixil, stiamo per farlo con gli Shinka, abbiamo discusso con la tribù Chorti, ed è così che raggiungeremo gli accordi.

Arévalo ha anche spiegato in dichiarazioni alla stampa che stanno lavorando per risolvere questioni specifiche e, nel caso del paniere di base, hanno concordato quote d’emergenza per mais, fagioli e uova per provocare una diminuzione dei prezzi.

Dopo l’incontro sull’elettricità, ha confermato che stiamo verificando che non ci siano aumenti dei prezzi dell’elettricità, e che attualmente l’aumento è molto piccolo, “e siamo fiduciosi che lo controlleremo”. Ha partecipato anche la governatrice Delfina Garcia, da lui nominata di recente.

Rispondendo ad una domanda sulle modalità con cui potrà licenziare il Procuratore Generale e il capo del Pubblico Ministero, Consuelo Porras ha dichiarato che agirà secondo le procedure previste dalla legge.

L’ex diplomatico ha detto: sceglierò uno dei candidati della lista originariamente inviata e lo incaricherò di valutare la situazione di quell’organismo investigativo e correggere i problemi che ha potuto individuare.

Il tour, iniziato il 13 marzo a Quishi, ci permette di conoscere in prima persona le esigenze delle comunità locali, scambiare con i sindaci e attuare strategie per avanzare in diversi aspetti e creare nuove opportunità in ogni regione.

Il Presidente del Guatemala arrivò in un attimo a Izabal, poi a Zacapa, Chiquimula, Baja Verapaz, Solola, Quetzaltenango, Suchitepequez, Retalhuleo, Alta Verapaz, Petén e Huehuetenango.

Durante il penultimo viaggio, ha sottolineato che tutti sono uniti dallo stesso obiettivo, che è la prosperità della popolazione e il sostegno reciproco per portare nelle province la salute, l’istruzione e l’economia, tra gli altri.

La coppia presidenziale del paese centroamericano Arevalo e Karen Herrera è entrata in carica lo scorso 14 gennaio fino al 2028 con molteplici sfide e la promessa di una nuova primavera.

