Il presidente del Kenya chiede all’unione ACS Africa di combattere la crisi climatica

Nairobi Challenge (EFE)” per l’esistenza di tutti gli esseri viventi.

“Collettivamente, abbiamo il potere di cambiare il continente e la direzione in cui sta andando il mondo”, ha affermato Ruto durante il suo discorso di apertura del secondo giorno del vertice, organizzato congiuntamente dal governo del Kenya e dall’Unione africana. ). .

Trovare soluzioni alla crisi climatica

Il presidente keniano ha così sottolineato la capacità dell’Africa di trovare soluzioni alla crisi climatica.

Ruto ritiene che scommettere su questo continente sia “il modo più chiaro per raggiungere l’obiettivo globale” di ridurre le emissioni di gas inquinanti, grazie all’enorme stock di risorse naturali dell’Africa, essenziali per la produzione di energia verde, e per la sua capacità di produrre energia sul suo territorio. Proprio. Questo tipo di energia.

Allo stesso tempo ha sottolineato che “nessuno dei paesi industrializzati potrà raggiungere l’obiettivo delle emissioni zero nel periodo richiesto”.

Il presidente ha concluso che “solo una trasformazione rapida e globale” può essere una “soluzione sostenibile” alla “sfida” posta dalla crisi climatica.

Ruto segue la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che nel suo discorso ha affermato che l’Ue vuole essere “alleata” dell’Africa nella transizione energetica globale.

Guterres chiede di sostenere gli sforzi del continente

Anche il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, tra gli altri, ha parlato e si è lamentato del fatto che l’Africa emette “solo il 4% delle emissioni globali, ma soffre di alcuni dei peggiori effetti del riscaldamento globale: caldo torrido, inondazioni incessanti, decine di migliaia di morti”. da una siccità devastante.

Nonostante abbia sopportato tutti i colpi, Guterres ha anche sottolineato la capacità dell’Africa di combattere la crisi climatica e ha invitato i paesi ricchi a sostenere gli sforzi del continente per diventare un “leader globale nelle energie rinnovabili”.

Al termine del vertice, al quale parteciperanno più di venti capi di Stato e di governo africani, nonché leader di organizzazioni internazionali e di altre regioni del mondo, si prevede l’adozione della cosiddetta “Dichiarazione di Nairobi”. , che cerca di formulare una posizione africana comune per vari forum globali.

I leader africani vogliono quindi costruire una prospettiva unitaria in vista del vertice sul clima COP28 previsto a Dubai alla fine dell’anno, dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, del G20 (il G20, un blocco di economie ricche e in via di sviluppo) o del istituzioni finanziarie internazionali. istituzioni. EFEgreen

