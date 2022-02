Il presidente del parlamento venezuelano accusa il presidente colombiano di essere un “partner” dei gruppi armati che operano nel suo Paese

2022-02-18 07:03:27 / Fatto Radio





Foto: TV venezuelana

Il presidente dell’Assemblea nazionale venezuelana, Jorge Rodriguez, giovedì ha accusato il presidente della Colombia, Ivan Duque, di collusione con gruppi criminali armati operanti sul territorio venezuelano. In una conferenza stampa, Rodriguez ha accusato Duque di armare, finanziare e addestrare bande criminali entrate in Venezuela nei “campi terroristici” allestiti in Colombia. Secondo il presidente del parlamento, l’obiettivo di questi gruppi è creare ansia nella popolazione e attaccare le autorità statali. “Ci sono 24 occasioni in cui abbiamo presentato denunce autentiche, serie e genuine, con testimonianze, confessioni, coordinate e prove”, ha detto Rodriguez, che ha ribadito la denuncia sul sostegno che gli Stati Uniti gli avrebbero dato. in Colombia per presunti complotti contro il Venezuela. Telesur afferma che Rodriguez ha affermato che dall’insediamento del governo Duque, i gruppi criminali operanti in Venezuela avrebbero potuto essere contattati da bande paramilitari e servizi segreti colombiani per ricevere istruzioni, addestramento, finanziamenti e armi nel paese vicino. Tra i gruppi supportati da Duque c’era la banda “Cookie” che operava in Cota 905 a Caracas; quel “Wilexis” a Petari, Stato di Miranda; che “El Conejo” a Tejerías, Stato di Aragua; “The Malone” in Sucre State, tra gli altri.

Petropolis in allerta per altre piogge, il bilancio delle vittime arriva a 117

Le autorità della città brasiliana di Petropolis hanno evacuato i residenti in diverse aree a rischio a causa delle forti piogge fresche, due giorni dopo che una storica tempesta ha innescato frane e inondazioni che hanno già provocato almeno 117 morti. I residenti di diversi quartieri di questa città, situata a 68 chilometri a nord di Rio de Janeiro in una regione montuosa, sono stati chiamati alla fine del pomeriggio da allarmi e sms a rifugiarsi nelle case dei parenti o nei rifugi pubblici “per le dimensioni , ha affermato la protezione civile locale, “Pioggia sulla città che continuerà, da moderata a forte, per le prossime ore”. La fondazione ha aggiunto che almeno due strade sono state chiuse e i vicini sono stati evacuati preventivamente dopo una frana di “blocchi di roccia”, senza causare feriti. Le squadre di soccorso hanno smesso di cercare i dispersi per la loro sicurezza a causa dei pericoli di frane. Il nuovo acquazzone arriva 48 ore dopo il peggior acquazzone degli ultimi 90 anni in questa antica città imperiale, lasciando tracce di devastazione e scene orribili di strade e pendii trasformati in fiumi che trasportano auto, autobus con passeggeri e tutto ciò che incontra sul loro cammino. “Mi spavento quando vedo che piove di nuovo, perché la terra è ancora fradicia. Penso alle famiglie che vivono nei quartieri in cui sono già morte così tante persone e mi sento senza speranza”, ha detto a casa Rodney Montesso, 45 anni. Non in pericolo.

Hanno denunciato un incendio nella sede della Comunità di Madrid a Puerta del Sol

Oggi è stato segnalato un piccolo incendio nella sede della Comunità di Madrid, a Puerta del Sol, nella capitale spagnola. Diversi vigili del fuoco si sono spostati in quel punto per soffocarla. Il fumo dal tetto dell’edificio era di colore chiaro e macchiato, quindi si è ipotizzato che fosse vapore acqueo a causa di problemi con una delle caldaie.

Le indagini avanzano sugli omicidi di giornalisti in Messico

Il governo del presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, giovedì, ha presentato un rapporto sullo stato di avanzamento delle indagini sui cinque giornalisti uccisi finora nel 2022. Il presidente messicano, che si è recato giovedì nella città di Listen Tijuana, situata a lo stato della Baja California confinante con gli Stati Uniti (Stati Uniti), ad un gruppo di contatti che chiedevano condizioni migliori per lo svolgimento del proprio lavoro. I giornalisti, alla conferenza stampa quotidiana del presidente, hanno ricordato i loro cinque colleghi assassinati finora nel 2022, affermando di non sentirsi protetti di fronte alle violenze delle autorità locali e della criminalità organizzata. López Obrador ha ascoltato questa affermazione e ha promesso di garantire la sicurezza, porre fine all’impunità e fornire tutte le garanzie per la pratica del giornalismo.

E ad aprile detteranno il verdetto sull’assassino honduregno Berta Cáceres

Una fonte ufficiale ha affermato giovedì che la condanna dell’ex soldato David Castillo per l’omicidio nel 2016 dell’attivista ambientale honduregno e leader indigeno Berta Caceres sarà emessa il 4 aprile. La magistratura honduregna ha annunciato, sul proprio account sul social network Twitter, che la Prima Sezione della Corte nazionale delle sentenze ha fissato la data dell’udienza di condanna nella causa contro Castillo per il prossimo 4 aprile. La fondazione ha indicato che Castillo è stato condannato come partecipante alla commissione dell’omicidio a spese di Caceres. Il Consiglio civico delle organizzazioni popolari e indigene honduregne (Copenha), gruppo guidato da un attivista ambientale, ha evidenziato in un tweet che “9 mesi dopo la condanna di David Castillo, coautore dell’omicidio della nostra collega Berta Caceres, la dichiarazione verrà finalmente letto. Verdetto”. E i media locali hanno indicato che la Corte suprema di giustizia non ha ancora fornito alcuna spiegazione sul motivo del ritardo in questo procedimento giudiziario. Caceres, che si era opposto alla costruzione di una diga sulle terre ancestrali della comunità di Lenca, è stato ucciso il 2 marzo 2016. Il pubblico ministero ha chiesto una condanna a 25 anni di reclusione per Castillo, mentre la difesa ha chiesto 20 anni. Al momento dell’omicidio dell’ambientalista, Castillo era amministratore delegato di Desarrollo Energéticos, responsabile della diga idroelettrica di Agua Zarca.