Il presidente del tribunale elettorale del Perù chiede protezione internazionale

In una conferenza con la stampa estera, il giudice ei membri della giuria hanno espresso la loro decisione di difendere i loro privilegi e, chiedendo cosa avrebbe fatto se un processo politico preparato dal Congresso avesse raggiunto il suo scopo, hanno lasciato intendere che avrebbe fatto appello a livello internazionale. Forum a cui appartiene lo Stato del Perù.

In tal caso, “dovranno reclamare in conformità con la legge, e andare nei gradi interessati”, ma non alla Corte Suprema o alla Corte Costituzionale.

“La democrazia è in pericolo in Perù, una parte del Congresso attacca da tempo le istituzioni democratiche”, ha detto Salas, osservando che questo è il contenuto di una campagna politica e mediatica contro di lui, motivo per cui aggira la campagna personale. .

Ha fatto riferimento alle decisioni dell’ordinamento giuridico internazionale a cui appartiene il Perù, che si sono pronunciate in situazioni simili a favore dell’indipendenza dei tribunali elettorali, il che potrebbe portare a una sentenza simile nel suo caso.

Il presidente della JNE ha osservato che 21 membri del Congresso del settore opposto hanno presentato cinque progetti di legge per modificare le regole elettorali al fine di modificare la composizione del tribunale e altri 31 hanno presentato sei progetti di legge in modo che la giuria fosse unita ai poteri di impeachment attraverso l’impeachment. Conferenza.

Quella che molti chiamano la rabbia della destra e dei suoi alleati centristi contro la corte, ha detto, è dovuta alla falsa narrazione secondo cui Pedro Castillo ha vinto la presidenza nel 2021 attraverso una frode presumibilmente autorizzata dalla JNE, che contraddice i rapporti diretti al contrario da osservatori internazionali.

E riguardo al fatto che la sua amministrazione terminerà nel novembre del prossimo anno e alla fretta del Congresso di cambiare i giudici elettorali, ha detto che forse i legislatori hanno paura di anticipare le elezioni del 2026 con l’attuale giuria e, d’altra parte, vogliono farlo mettere in chiaro che nessuna autorità dovrebbe entrare in conflitto con il Congresso perché sarà rimossa.

Ha ricordato che, dopo l’elezione di Castillo, i membri della maggioranza parlamentare hanno affermato che “per ripristinare la democrazia” era necessario destituire il presidente e il vicepresidente, di cui presiede il capo della legislatura, e modificare i poteri della organizzazioni elettorali.

