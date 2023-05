Il Presidente del Venezuela ha ricevuto il suo omologo dalla Guinea-Bissau

Le immagini trasmesse dalla Venezolana de Televisión hanno mostrato il momento in cui il capo del Paese africano è arrivato a Palazzo Miraflores, sede del governo, dove è stato accolto da Maduro, insieme ad altre autorità.

Sempre lunedì, il vicepresidente esecutivo Delcy Rodriguez ha parlato con Sissoko, accompagnato dal ministro degli Esteri Ivan Gil, alla Casa Gialla del ministero degli Esteri.

Ieri il commissario africano è arrivato nella Repubblica Bolivariana ed è stato ricevuto dal capo della diplomazia venezuelana all’aeroporto internazionale Simon Bolivar di Maiquetia, nello stato di La Guaira.

Il ministero degli Esteri ha precisato che il presidente guineano terrà diversi incontri al fine di promuovere l’agenda della cooperazione bilaterale.

La fonte ha affermato che Sissoko, con questa visita, riafferma i legami storici di fratellanza che “uniscono le nostre nazioni e il desiderio di continuare a progredire nella costruzione di una mappa globale della cooperazione”.

Ha sottolineato che con l’arrivo del presidente, le leadership del Sud America e dell’Africa sono in linea tra loro per promuovere con fermezza l’unione dei due continenti.

Attualmente, Venezuela e Guinea-Bissau mantengono alleanze strategiche e cooperazione in vari settori come la sanità, l’istruzione, l’energia, l’estrazione mineraria e l’agricoltura per il benessere e lo sviluppo dei due popoli.

Il 5 aprile i due Paesi hanno firmato a Caracas 15 accordi nei settori della cooperazione strategica, al termine della prima commissione congiunta.

Gli accordi sono stati firmati dal Ministro degli Affari Esteri, Vice Primo Ministro e Ministro dell’Interno e dell’Ordine Pubblico dello Stato africano del Venezuela, Soares Sambo.

Gill ha spiegato che i documenti riguardano i settori dell’agricoltura, dei lavori pubblici, del settore giudiziario, minerario, del trasporto aereo e marittimo e altri.

Ha sottolineato che si tratta di una cooperazione globale che include i diritti umani e la politica con una visione dello sviluppo Sud-Sud, ha affermato il Ministero delle Relazioni Estere.

