Il presidente della Bolivia Arce si reca in Argentina per partecipare al vertice del CELAC

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 gen 2023 – 23:59





La Paz, 23 gennaio (EFE). – Il Presidente della Bolivia, Luis Arce, si è recato lunedì in Argentina per partecipare al 7° Vertice dei Capi di Stato del Gruppo degli Stati dell’America Latina e dei Caraibi (CELAC), e ha anche tenuto incontri bilaterali. Si incontra anche con la comunità boliviana in quel paese.

“Stiamo andando in #Argentina per promuovere l’integrazione della #Pateria Grande nel 7° Vertice #CELAC della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici”, ha scritto su Twitter il capo dello Stato.

Il presidente ha lasciato il gruppo aereo presidenziale nella città di El Alto, adiacente alla città di La Paz.

Nel suo post, Arce accompagna un’immagine in cui il Comandante consegna Patton al Vice Presidente dello Stato, David Chuquehuanca, che resterà Presidente ad interim del Paese fino al suo ritorno.

Il ministero della Presidenza boliviano ha dichiarato in un comunicato che Archie terrà incontri bilaterali con i suoi omologhi argentini, Alberto Fernandez, e colombiani, Gustavo Petro.

In programma anche un altro incontro con il cancelliere del Messico, Marcelo Ebrard, che rappresenterà il presidente Andres Manuel Lopez Obrador all’incontro internazionale.

Allo stesso modo, il canale statale Bolivia TV ha riferito che il capo di stato boliviano parteciperà anche ad attività con la comunità boliviana in Argentina, in occasione del Festival Alacita, che si celebra in Bolivia il 24 gennaio.

Alasita, che significa comprami nell’Aymara, evoca una tradizione di sogni in miniatura ed è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità.

Per questo è prevista una mostra per commemorare quella celebrazione nel centro della capitale argentina, Buenos Aires, alla presenza del presidente boliviano.

Il Celac è un meccanismo intergovernativo di dialogo e accordo politico creato nel 2010 e composto da 33 paesi dell’America Latina e dei Caraibi.

L’Argentina, che detiene la presidenza ad interim del forum, prevede la partecipazione di un gran numero di capi di Stato che compongono il blocco. EFE

grb/szg

� EFE 2023. La ridistribuzione e ridistribuzione di tutto o parte dei contenuti dei Servizi Efe è espressamente vietata, senza il previo ed espresso consenso di Agencia EFE SA