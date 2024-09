Il presidente della Bolivia ispeziona un pozzo di idrocarburi

Arce è arrivata nella regione Charagua di Santa Cruz, dove si stanno realizzando lavori legati a questa fonte energetica, come parte di una strategia per ricostituire le riserve di idrocarburi e risolvere il problema derivante dalla mancata esplorazione in passato.

“Il Governo Nazionale, attraverso YPFB Chaco e in collaborazione con YPF Argentina, ha iniziato bene questa esplorazione con un grande potenziale e auguriamo a tutti i lavoratori, che saranno responsabili dell’esplorazione di questo pozzo petrolifero, i più grandi successi”. Ha detto il suo onorevole uomo.

Questo progetto è situato nella zona tradizionale degli idrocarburi della Provincia Cordillera del Dipartimento di Santa Cruz, su un’area di 39,7 lotti, equivalenti a 99.250 ettari.

Fa parte del piano di riattivazione (PRU, esplorazione, perforazione, sfruttamento e consegna alla raffineria) attuato da Yacimientos Petrolófilos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“Confidiamo in Pachamama – via Arce – che ci aiuterà ancora una volta a risolvere i problemi che affrontiamo. Questo pozzo esplorativo è molto importante in quest’area poiché impariamo poco a poco sulla struttura degli idrocarburi del nostro Paese.

L’amministrazione dell’Ars promuove una ferma politica di esplorazione per risolvere il problema della diminuzione delle riserve e il problema dell’importazione di diesel e benzina.

Il governo nazionale identifica la crescita degli acquisti di questo carburante all’estero come uno dei fattori principali della carenza di dollaro.

Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica, nel 2014 la Bolivia ha prodotto 18,6 milioni di barili di petrolio all’anno, cifra che scenderà a 8,6 milioni nel 2023.

Per quanto riguarda il gas, il calo ha raggiunto il 40%, passando da 21.766 milioni di piedi cubi nel 2012 a 13.122 milioni di piedi cubi nel 2023.

YPFB sta sviluppando il PRU esistente in 56 progetti di esplorazione con l’obiettivo di invertire il declino della produzione di idrocarburi.

“Sappiamo che disponiamo di risorse di gas e petrolio in ciascuno dei punti cardinali del nostro Paese e continueremo a esplorarle. Ciò è molto importante non solo per garantire il gas per l’esportazione, ma soprattutto per risolvere il problema dell’approvvigionamento interno e dell’industrializzazione. ” ha concluso il Presidente.

rgh/jpm