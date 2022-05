Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador arriva a Cuba

presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador è arrivato a Cuba Questo sabato, due ore prima del previsto, un giorno dopo l’esplosione che ha distrutto l’hotel Saratoga all’Avana, hanno riferito i media statali. Cubadepati.

Il presidente è stato ricevuto all’aeroporto Jose Marti dal ministro degli Affari esteri Bruno Rodriguez Grillcon lode militare, secondo una nota del portale statale.

sovrano cubano Miguel Diaz-Canel Benvenuto per pubblicare sul suo account TwitterHa affermato che la sua visita rafforzerà i legami di amicizia tra i due paesi.

sei il benvenuto # CubaCaro Presidente, lopezobrador_. La vostra visita rafforzerà i legami di amicizia tra i nostri due Paesi, già amati perché hanno superato il tempo e le sfide per stabilirsi nell’anima dei nostri popoli. #CubaYMessico #AMLOEnCuba pic.twitter.com/RRmfhEy4jw – Miguel Diaz-Canel Bermúdez (DiazCanelB) 7 maggio 2022

“Benvenuto a #Cuba, caro Presidentelopezobrador. La tua visita rafforzerà i legami di amicizia tra i nostri due paesi, che sono già accattivanti perché hanno superato il tempo e le sfide per stabilirsi nello spirito dei nostri popoli. #Cuba YMéxico #AMLOEnCuba”, Diaz -Canel ha scritto.

Con questa visita all’isola, Lopez Obrador completa il tour dell’America Centrale che è iniziata il 5 maggio e ha portato a Guatemala, El Salvador, Hondurasprima di arrivare all’Avana, dove domenica svolgerà tutto il suo programma.

Il viaggio è stato annunciato a marzo, quando Lopez Obrador, in una conferenza stampa, lo ha detto Sarei andato a Cuba a maggioper discutere con le autorità dell’isola la questione degli immigrati cubani che attraversano il Messico per raggiungere gli Stati Unitiun numero che è cresciuto negli ultimi mesi.

Poi Díaz-Canel ha dichiarato, sul suo account Twitter, che il presidente messicano sarebbe stato il benvenuto.

Senza menzionare lo scopo del viaggio del presidente messicano, ha scritto: “È sempre un piacere accogliere i fratelli della grande patria. Messico e @lópezobrador_ hanno un posto speciale nei nostri sentimenti”.

Finora il leader cubano non ha indicato il motivo della visita, che secondo una nota di CubadepatiÈ il primo presidente messicano ad arrivare sull’isola.

Lo hanno riferito i media ufficiali Sono previsti colloqui ufficiali tra Lopez Obrador e le massime autorità cubane Questa domenica, ma non fa nemmeno riferimento al programma specifico del viaggio, annunciato quasi due mesi fa dal presidente del Messico.

Un giorno prima dell’inizio del tour del presidente in America Centrale, l’Istituto nazionale messicano per le migrazioni ha riferito mercoledì 16 cubani arrestati a Veracruz Tra un gruppo di 275 migranti abbandonati nel bagagliaio di una roulotte sull’autostrada tra Cordoba e Puebla.

Due giorni fa, la Commissione messicana per gli aiuti ai rifugiati (Kumar) pubblicare le statistiche Dagli immigrati che hai aiutato e I cubani sono quelli che hanno presentato il maggior numero di domande a questa istituzione dopo gli honduregni.

Il rapporto presentato mette 8445 Numero di casi di rifugiati cubani gestiti (Kumar) Finora nel 2022. Questi dati superano già il numero di cubani che hanno chiesto asilo in quel paese per tutto il 2021.

Secondo l’Istituto nazionale per la migrazione (INM) del Messico, tra il 1 gennaio e il 13 aprile, le autorità Più di 15.000 cubani sono stati arrestati Con status di immigrato irregolare.