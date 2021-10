Il prezzo del bitcoin supera $ 50.000

Questo martedì, Bitcoin ha guadagnato il 2,35% a $ 5,0398,10. Si tratta della più grande ripresa dall’inizio di settembre, quando El Salvador ha lanciato la criptovaluta come moneta a corso legale.

I prodotti e i fondi di investimento in criptovaluta hanno registrato afflussi per la settima settimana consecutiva, poiché gli investitori istituzionali hanno espresso interesse per dati più positivi dai regolatori, come hanno mostrato lunedì i dati dell’operatore di asset digitali CoinShares.

Un rapporto della Bank of America ha mostrato che l’entusiasmo per la criptovaluta sta guadagnando slancio a Wall Street nonostante diverse polemiche, secondo una nota di Bloomberg. Tra i principali problemi con le criptovalute ci sono il divieto generale in Cina, la seconda economia mondiale, e le indagini delle autorità statunitensi su alcuni exchange di criptovalute.

Bloomberg osserva che, secondo Bank of America, una maggiore regolamentazione potrebbe essere vantaggiosa per le criptovalute a lungo termine. Una volta stabilite le regole, l’incertezza su come investire in criptovaluta si dissiperà.

Con informazioni da Reuters.