Il prezzo del dollaro in Cile oggi, 20 settembre 2023: ecco come si muove…

Quattro giorni dopo l’interruzione delle negoziazioni sul mercato dei cambi. Oggi, il dollaro USA è aumentato di 0,48 dollari in Cile, attestandosi a 885,13 dollari Alle 9:40 ora locale, secondo le informazioni di Bloomberg. All’inizio di settembre la moneta si aggirava intorno agli 852 dollari, ma in questo periodo è continuata la fase rialzista che ha caratterizzato la seconda metà di quest’anno.

Nella decisione di politica monetaria di oggi Federal Reserve degli Stati Uniti (Federal Reserve)Quale Molto probabilmente manterrai il tuo tasso di interesse nell’intervallo 5,25-5,50%, Secondo le stime di mercato.

Poiché gli analisti escludono che non ci saranno cambiamenti nella politica monetaria, ciò che più conta sarà il tono del discorso del presidente dell’entità Jerome Powell. Se il mercato percepisse un tono restrittivo, ciò potrebbe esercitare una pressione al ribasso sulle valute emergenti, compreso il peso cileno, poiché il mercato si aspetterebbe che la traiettoria rialzista non sia ancora finita, e quindi il dollaro USA rimarrà forte.

“Tecnicamente Riteniamo che il tasso di cambio abbia ancora tutti i fattori per continuare a salire, Ma se le previsioni sui tassi di interesse della Fed indicassero un aumento finale per quest’anno, seguito da tagli per il prossimo anno, il tasso di cambio potrebbe scambiare verso 880 dollari e poi dirigersi verso 870 dollari.“, ha sottolineato Juan OrtizStratega del mercato XTB Latam.

Ma ha avvertito:“Se vedessimo un atteggiamento più aggressivo nel grafico dei punti, il tasso di cambio potrebbe tornare a essere scambiato intorno ai 900 dollari”..

In questo contesto, l’indice del dollaro (DXY), che confronta l’andamento della valuta statunitense con quello delle altre valute, è diminuito dello 0,12%.