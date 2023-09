Il prezzo del dollaro in Cile oggi, 26 settembre 2023: ecco come si muove…

Il dollaro cileno è salito oggi di 4,25 dollari, raggiungendo i 906,40 dollari alle 9:30 ora locale, secondo i dati forniti da Bloomberg. il giorno prima, La valuta statunitense ha superato la barriera psicologica dei 900 dollari Oggi sembra essere unificato a questo livello.

Settembre è destinato a chiudersi con un forte rialzo della moneta, rispetto ai valori osservati all’inizio del mese. Al 31 agosto il dollaro valeva 852,29 dollari.

Si supponeva che ci fosse una certa pressione al rialzo dall’ultima riunione di politica monetaria della Federal Reserve americana. Sebbene la banca centrale nordamericana non abbia modificato il tasso di interesse (che è compreso tra 5,25 e 5,50%), le parole dei funzionari danno l’idea di una politica monetaria restrittiva per il 2024, che avrà un impatto diretto sul l’economia. Valute emergenti.

L’amministratore delegato di JP Morgan ha inoltre annunciato che la Federal Reserve dovrà aumentare i tassi di interesse fino al 7% in caso di stagflazione dell’economia americana, sottolineando che la Federal Reserve ha spazio per continuare ad aumentare i tassi di interesse e mantenerli a questi livelli per un periodo prolungato. periodo più lungo. . Dobbiamo ricordare che gli attuali livelli dei tassi di interesse sono i più alti degli ultimi 20 anni.

“Potremmo vedere il dollaro dirigersi alla ricerca di aree comprese tra 891 e 912 dollari pesos per dollaro.“, Pentola Pablo Hasboun, Analista del mercato XTB Latam. Ha spiegato la sua posizione in questo modo: “Se vediamo che i funzionari della Fed e vari analisti statunitensi continuano a indicare che è necessario aumentare i tassi di interesse a livelli più alti di quanto non siano già, vedremo il dollaro avvicinarsi al livello di 912 dollari”. . Nel caso opposto, se notiamo un rilassamento da parte di vari analisti e vediamo che l’economia è debole, vedremo che sarà più vicina all’area di 891 pesos per dollaro”.

In questo contesto, l’indice del dollaro (DXY), che confronta la valuta statunitense con le altre valute, è diminuito dello 0,11% durante la sessione odierna.