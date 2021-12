Il prezzo del dollaro oggi, domenica 12 dicembre 2021: Scopri il tasso di cambio nel mercato

Vista delle banconote in dollari nella foto d’archivio. EFE / Sebastiao Moreira



il prezzo in dollari Oggi, domenica 12 dicembre 2021, mostra un prezzo al rialzo a S/4.06 acquisto, Secondo Bloomberg. Secondo i dati forniti dalla Central Reserve Bank (BCR), Il dollaro funziona con S/4.0595 sul mercato interbancario. Nel frattempo, negli uffici di cambio digitali, l’acquisto oscilla tra S/4.095 e la vendita S/4,11.

Mentre nelle banche, il prezzo medio di acquisto in dollari è fino a S/4.04 E il prezzo di vendita è fino a s/4.19 In giro.

Per quanto riguarda la redditività degli ultimi sette giorni, il dollaro Americano indica una diminuzione di 0,14%; Ma l’anno scorso c’è ancora un aumento 12,69%. Analizzando questi dati con i dati dei giorni passati, associa tre sessioni consecutive a numeri negativi. Facendo riferimento alla volatilità della scorsa settimana, ha raggiunto il 2,94%, che è nettamente inferiore ai dati di volatilità annuale (9,31%), per cui a quest’ultimo punto mostra variazioni inferiori alle attese.

Nella foto annuale, dollaro Americano È stato spinto un massimo di 4,14 suole, mentre il più basso era di 3,59 suole. il dollaro Americano È posizionato più vicino al suo valore rispetto al minimo.

Chiuso la scorsa settimana

E il tasso di cambio ha chiuso la scorsa settimana a un nuovo massimo, secondo Banca centrale di riserva (BCR). Il dollaro è salito a 4.078 S / a livello interbancario, che è dello 0,19% in più rispetto al prezzo registrato lo scorso giorno.

Per mitigare la volatilità, il BCR ha venduto 160 milioni di dollari Sono stati piazzati swap di cambio per 880 milioni di sterline sudanesi in quattro aste e swap di tassi di interesse contro 50 milioni di sterline sudanesi.

Il leggero rialzo del dollaro è stato in un contesto di incertezza politica a causa della richiesta di una proposta di posto vacante per il presidente Pedro Castillo, che è stata respinta, e l’annuncio che la società mineraria di Las Bambas sospenderà la sua produzione di rame a causa della le continue barriere che deve affrontare.

Tasso Euro oggi

il Euro trading oggi in 4.60 suole, tale da implicare un aumento di 0,23% Per quanto riguarda il prezzo del giorno precedente, a cui sono state specificate 4,59 suole.

Per quanto riguarda la redditività degli ultimi sette giorni, il Euro altezza del pelo 0,3%, in modo che ci sia ancora un aumento nell’ultimo anno 4,1%. Se confrontiamo il valore con i giorni precedenti, associa due date consecutive con numeri negativi. Il dato sulla volatilità mostra una performance inferiore rispetto alla volatilità riflessa nei numeri dello scorso anno, quindi possiamo dire che ultimamente sta vivendo un periodo di maggiore stabilità.

Nella foto annuale, Euro Ha raggiunto un massimo di 4,87 suole, mentre il suo minimo è stato di 4,28 suole. il Euro È posizionato vicino al massimo dal minimo.

Attualmente, a causa della crisi sanitaria causata dal Corona virus, è necessario considerare che entrambe le valute sono molto volatili, soprattutto per questioni geopolitiche.

IPE: il Perù ha l’inflazione più alta degli ultimi 12 anni

Il tasso di inflazione annuale del Perù è al massimo del 5,8%, una cifra che rappresenta il tasso più alto registrato negli ultimi 12 mesiSecondo uno studio condotto dall’Istituto peruviano di economia (IPE). In un articolo di giornale commercio, è stato determinato che l’aumento di prezzo nel paniere di base è dovuto a fattori locali e globali.

L’aumento dei prezzi alimentari è un fenomeno globale. Esso è dato da Prezzi più alti per prodotti come olio (73%), mais (33%), grano (36%) e olio di soia (52%).

Allo stesso modo, l’aumento dei costi di mais, grano e olio di soia si riflette sui prezzi di olio, pollo, pane, pasta, zucchero e uova.

– olio: Nell’ottobre 2020 costava circa S/7,09, lo stesso mese nel 2021 costava S/11,63. Nello stesso mese del 2021.

– pollo: Costa 8,18 dollari al chilo e ora costa circa 10 dollari.

– privazione: Il suo costo è S/6,79 al chilo, e ora è vicino a S/7,89.

– zucchero: Costa $ 2,58 al chilo, ora costa circa $ 2,81.

– uovo: Il suo costo è di 5,37 EGP. Ora è 5,61 JR. al chilo.

Alcuni alimenti, come i prodotti agricoli, hanno risentito anche dell’aumento del petrolio, che è uno dei principali input per la produzione di Fertilizzanti e fertilizzanti sintetici. L’aumento dei prezzi di questi prodotti ha portato ad un alto costo di produzione e trasporto.

Dall’altro lato, tasso di cambio del dollaro, che è ancora sopra S/4, è aumentato del 12% (circa) negli ultimi 12 mesi. Il rally del dollaro è in gran parte dovuto all’incertezza politica interna.

Tra i prezzi direttamente correlati al dollaro, che hanno registrato un sensibile aumento, il prezzo di Prodotti importati, biglietti aerei e acquisti di veicoli.

