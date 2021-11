Il prezzo del dollaro oggi, martedì 9 novembre 2021: il cambio è ancora superiore a S/4

Foto: EFE / Sebastiao Moreira



Il prezzo in dollari Prezzo USA oggi, martedì 9 novembre, al prezzo di S/4.00 suole, acquista nel mercato parallelo e vendi a S/4.0035Secondo gli uffici di cambio a Lima.

livellare interbancario, il dollaro viene scambiato a S/4.015, secondo la Central Reserve Bank (BCR).

Definire l’entità monetaria anche che dollaro piedi 10,86% progressi finora nel 2021. Questo è confrontato con il risultato registrato alla fine dello scorso anno (3619 S/).

È interessante notare che la valuta estera ha registrato un aumento del 9,20% alla fine del 2020, di fronte all’impatto della pandemia del virus Corona. Nell’economia del Paese e del mondo, la crisi politica.

“La pressione al rialzo sul cambio è stata mantenuta nel terzo trimestre del 2021 principalmente a causa di fattori interni, quali l’elevata domanda di dollaro nel mercato spot che proviene principalmente dal settore corporate; e una maggiore avversione al rischio a causa dell’aspettativa di una normalizzazione anticipata della politica monetaria della Fed, nonché delle preoccupazioni sulla progressione della variabile delta da COVID-19Il BCR citato nell’ultimo rapporto sull’inflazione redatto dalla stessa entità.

Outlook da chiudere tasso di cambio di un dollaro nel 2021 tra S/4,00 e S/4,10, mentre nel 2022 oscilla tra S/4,00 e S/4,25.

Il prezzo di chiusura del dollaro lunedì 8 novembre

Il tasso di cambio del dollaro si è chiuso lunedì 8 novembre 2021 in una direzione al rialzo. Il prezzo a partire dal La valuta statunitense era S/4.015 nel mercato interbancario, ha riferito la Banca centrale di riserva (BCR). Questo è in aumento dello 0,07% rispetto a venerdì scorso, quando ha chiuso a S/4,012.

Questo tasso si è verificato il giorno in cui la Bank of England (BCR) ha tenuto un’asta di depositi overnight per 9.799,9 milioni di sterline sudanesi a un tasso di interesse medio dell’1,49%. Inoltre, l’entità ha posto in vendita swaps (a tasso fisso) per 200 milioni di sterline sudanesi per un periodo di 9 mesi, ad un tasso medio dello 0,50%. Analogamente, sono stati stipulati contratti di Interest Rate Swap a 6 mesi per S/100 milioni ad un tasso medio del 2,25%.

Per quanto riguarda il mercato parallelo, nei principali uffici di cambio Il prezzo del dollaro era a S / 4.00 (acquisto) e S / 4.035 (vendita). Questo è secondo le informazioni ottenute nel portale cuantoestaeldolar.pe. Questo stesso sito segnalato negli uffici di cambio virtuali I prezzi oscillano tra S/3.99 e 4.011 di acquisto e tra S/4.01 e S/4.03 di vendita.

In questo modo, il dollaro continua a fornire instabilità nel suo prezzo, come ha mostrato alti e bassi negli ultimi giorni. Il prezzo quotato di questo lunedì può essere dovuto a vari fattori. Ricordiamo che di recente è stato conferito il voto di fiducia al Consiglio dei ministri presieduto da Mirtha Vásquez. Tuttavia, il rumore delle comunità locali che si ferma a causa dell’estrazione mineraria ad Ankash e nel sud del paese continua.

Allo stesso modo, la presunta interferenza del presidente Castillo nelle forze armate lunedì era nota in modo che gli amici intimi potessero ottenere promozioni. Due alti ufficiali si sono recentemente ritirati per fornire la loro versione dei fatti e hanno confermato che c’era un’esplicita richiesta di promozione.

L’indice generale della Borsa di Lima (BVL), il più rappresentativo del mercato azionario locale, è invece cresciuto dello 0,34%, passando da 20.420 a 20.490 punti. L’indice selettivo della Borsa di Lima, che comprende i 15 titoli più attivamente scambiati sul mercato, è aumentato dello 0,43%, da 543,81 a 546,14 punti.

