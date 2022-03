Il prezzo del laptop Huawei 14 pollici con processore Core i5 di undicesima generazione e 16GB RAM è sceso di 220 euro | Tecnica

In questo articolo, ComputerHoy può guadagnare una commissione sui tuoi acquisti. maggiori informazioni.

Se hai bisogno di un nuovo laptop per studio o lavoro, non dovresti accontentarti del più economico. Vale la pena scommettere su un laptop di qualità anche se è un po’ più costoso perché potrai usarlo per un tempo più lungo.

I laptop Huawei hanno una comprovata qualità di produzione e specifiche tecniche, quindi acquistarne uno è una buona esperienza e puoi usarlo per anni.

Offerte come il laptop Huawei MateBook 14 lo meritano. Un dispositivo molto leggero con un buon design e ottime caratteristiche tecniche ad un ottimo prezzo. questa squadra Con 16 GB di RAM Ora il suo prezzo è di 879 euro.



Questo è il miglior laptop di Huawei fino ad oggi, con 16 GB di RAM e processori Intel di undicesima generazione. Ha anche un display 2K e un corpo in metallo sottile ed elegante.

Il prezzo normale per questo laptop da 14 pollici è di € 1099, il che è davvero buono. Ma con le offerte ora disponibili nello store spagnolo Huawei, puoi fare un affare con questo laptop.

Ha uno schermo da 14 pollici con risoluzione 2K e formato 4:3, quindi è più alto di altri laptop, dandoti più spazio per vedere più informazioni come documenti o nel browser.

Inoltre, ha un processore Intel Core i5 di undicesima generazione, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB per archiviare tutti i tuoi file e programmi.

Il design elegante e un peso di soli 1,49 kg ti consentono di utilizzarlo ovunque tu sia, mentre viaggi o lavori ovunque tu abbia una connessione a Internet.

Ha anche una batteria da 56 W, due porte USB 3.2, una porta USB-C, una connessione HDMI, un jack per cuffie, WiFi 6 e Bluetooth 5.1.

I laptop Huawei includono Huawei Share, una tecnologia che consente di condividere rapidamente informazioni con tablet e telefoni cellulari, inclusa la visualizzazione di app Android sullo schermo del computer.



Portalo in saldo con uno sconto di 220 euro solo fino al 9 marzo. Ricorda che puoi comprarlo per 879€ Nel negozio online Huawei in Spagna.

Come se non bastasse, Huawei ti regalerà un mouse Bluetooth nero per non dover acquistare un altro accessorio.