Il prezzo del laptop più leggero di ASUS scende a 229€ su PcComponentes

Questo computer è appositamente progettato in modo che tu possa portarlo con te Ovunque . Ed è proprio per questo che pesa solo 1,3 kg e ha una batteria odiosa. Questo ti farà non aver bisogno del caricabatterie quando vuoi viaggiare, permettendoti di andare più leggero.

Stiamo parlando di Modello ASUS E410MA cosa che sarai in grado di fare Prendi le intestazioni studiare, leggere, guardare soap opera, lavorare con fogli di calcolo e cercare informazioni su Internet. Tutte quelle attività che non richiedono molta RAM o molta potenza, saranno come cucire e cantare. e con A Punto forte Molto importante: costa solo 229 euro .

Stai provando rinnovo Il tuo laptop, ma non sai cosa cercare? Dipenderà molto dall’uso effettivo che fai del computer, poiché non tutte le attività richiedono lo stesso impostare . Il computer che portiamo oggi, ad esempio, è perfetto Compiti semplici Non richiede molta forza.

C’è un fattore molto speciale che non possiamo menzionare, ed è quello Il touchpad È completamente diverso. Ogni volta che devi inserire rapidamente dei numeri, puoi toccare un pulsante e inserirli utilizzando questo touchpad come se fosse una tastiera fisica. Lavori molto con Preparazione e fogli di calcolo? Bene, questo laptop sarà il tuo migliore amico!

Oltre a ciò, dovresti sapere che contiene a uno schermo Tecnologia NanoEdge con cornice ultrasottile. Questo ha 14 pollicirisoluzione FullHD e può anche essere ruotato 180 gradi, in modo che sia facile per te piegarlo e mostrarlo agli altri. Oppure lavora da un’altra prospettiva!

IL Specifiche tecniche Non lasciano nulla a desiderare. Ha una semplice procedura guidata Intel Celeron N4020E 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. Come abbiamo già sottolineato, è perfetto per le attività quotidiane! A questo bisogna aggiungere che è molto silenzioso, tanto da poterlo utilizzare ovunque senza fare alcun tipo di rumore.

Sarà tuo a soli 229 euro da PcComponentes

IL Connessione È abbastanza buono, poiché ha USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, un altro USB-C 3.2 Gen 1 e una porta Porta HDMI. Quanto a Sistema operativo, porta con sé Windows 11 nella sua versione principale. Non preoccuparti se vuoi passare a una versione più potente, perché sarai in grado di farlo senza alcun problema.

È sicuramente un buon portatile. E non solo per un lavoro O compiti del genere, ma anche per i più piccoli, quelli che stanno appena iniziando nel mondo della tecnologia. E soprattutto, ora costa. Solo 229 euro Grazie a PcComponentes. Non è il suo solito prezzo, come al solito 450 euroQuindi provaci in questo collegamento E non perderlo.