Il prezzo della rimasterizzazione di Until Dawn è stato rivelato e la community ritiene che sia alto. Costerà 69,99 euro – Until Dawn (remake)

Sono passati 9 anni da quando Until Dawn è stato rilasciato esclusivamente per PS4. indirizzo Giochi super enormi La comunità ne è rimasta sorpresa Narrazione interattivasessione, AtmosferaPersonaggi e importanza delle decisioni. Fortunatamente, ora sappiamo che una nuova versione arriverà su PS5 e PC Grafica migliorata in Unreal Engine 5 E molte altre funzionalità in questo Ibrido tra Nuova edizione e rimasterizzazione.

Sono stati pubblicati molti dettagli su Until Dawn, come la data di uscita e le novità di questa edizione. Ma non conosciamo ancora il prezzo e tutto lo fa pensare Fino all’alba costerà € 69,99 su PS5 e PCSecondo le informazioni di un famoso leaker Con Bilbil. Conferma inoltre che ci sarà un’uscita fisica per l’acquisto nei negozi, non vi resta che aspettare fino ad allora 21 agosto Per aprire le prenotazioni.

Alcuni giocatori considerano 70 euro come una somma di denaro Prezzo elevato Per quello che Sony chiama A Rimasterizzatoma ha anche i suoi elementi remake. Ad esempio, il gioco è stato ricostruito in Unreal Engine 5 e offre nuove funzionalità di gioco (nuova telecamera in terza persona, più posizioni o un’introduzione ampliata) e Nuova colonna sonora È anche tipico del remake. Tuttavia, è anche considerato un remaster perché migliora il suono, le trame e i modelli originali, nonché la risoluzione e il frame rate.

Sono iniziate le riprese di Until Dawn

La verità che è costata a Sony Luna balistica Lo sviluppo di questo progetto si collega anche a ciò che abbiamo riportato settimane fa, ovvero che una versione principale di Until Dawn è già in preparazione da parte di Screen Gems e PlayStation Productions. Pochi giorni fa questo è stato annunciato Reti sociali Quel film Sono iniziate le ripreseNon si conosce la data di uscita ma non sarebbe strano vederlo nelle sale a partire dalla metà del 2025.

