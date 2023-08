Il prezzo delle principali materie prime è diminuito fino al 50% a causa della minore domanda

Il prezzo delle principali materie prime è diminuito drasticamente nel 2023. Il costo del mais, del nichel o del gas è diminuito fino al 51% da gennaio a causa di vari motivi, tra cui Domanda in calo nel contesto del raffreddamento economico in Cina, uno dei principali consumatori di questi prodotti di base. Solo oro, zucchero, avena e cacao sfuggono a questa tempesta perfetta.

In questo modo, “l’andamento nell’anno delle materie prime è molto disomogeneo a seconda del loro scopo”, spiega Manuel Pinto, analista di XTB. Nonostante ciò, ci sono due fattori principali che influenzano il loro prezzo: domanda e offerta globale.

“Mentre AC e input si sovrappongono all’offerta per ciascuno, la domanda dipende in larga misura dalla situazione economica in cui ci troviamo. Inoltre, La stragrande maggioranza è quotata in dollariQuindi si muovono al contrario di ciò che fa la valuta statunitense”, afferma Pinto.

[China tiembla ante una caída de precios que hace sonreír a las economías occidentales]

in termini generali, Sono i metalli industriali che subiscono la caduta più grande. Da gennaio, costo Alluminio ridotto del 10%; uno di zincooltre il 23% e Nichel circa il 33%.

prezzo rame Conosciuto nel mercato come Dottor Coopersull’esistenza Un indicatore della salute dell’economia globaleÈ sceso di quasi il 2% al London Metal Exchange, sotto gli 8.300 dollari la tonnellata.

Cina e tassi di interesse

Materie prime industriali Dipendono in gran parte da settori come l’edilizia, in cui la Cina gioca un ruolo importante. Ma, a differenza della crescita che ci si sarebbe aspettata con l’apertura post-Covid, Il gigante asiatico soffre di molti rischi di rallentamento e flessione Con il settore immobiliare esausto, che potrebbe continuare a far scendere i prezzi, sottolinea l’analista di XTB.

alla notizia che La seconda economia più grande del mondo è cresciuta solo dello 0,8% nel secondo trimestre dell’anno Rispetto ai tre mesi precedenti, si aggiunge che l’indice dei prezzi al consumo (CPI) del colosso asiatico è entrato in territorio negativo, scendendo dello 0,3% su base annua a luglio.

[La Fed observa riesgos al alza para la inflación y no descarta nuevas subidas de los tipos]

Nel frattempo, l’indice dei prezzi alla produzione (PPI), che misura i prezzi industriali, ha registrato un calo anno su anno del 4,4% a luglio. La crescita delle vendite al dettaglio è scesa al 2,5%.

La diminuzione di questi minerali si spiega anche con “Gli attuali alti tassi di interesse nelle maggiori potenze mondiali“, che provoca” un rallentamento del desiderio di acquistare case a causa degli alti livelli dei tassi di interesse, riducendo così la domanda di queste materie prime”, spiega Pinto.

al prezzo dell’oro

Anche i metalli preziosi, ad eccezione dell’oro, non sono stati risparmiati. In questo prezzo di esercizio argento diminuito di circa il 5%; uno di Platinooltre il 16% e palladiocirca il 32%.

“Debolezza nel settore auto Ha colpito il platino e il palladio perché sono i due metalli più utilizzati nei convertitori catalitici, e il nichel perché è il metallo utilizzato nelle batterie delle auto elettriche”, secondo il direttore di Ofi Invest AM. In azienda ritengono che la ridotta disponibilità di questi minerali, almeno fino al 2030, influenzerà la domanda.

anzi, L’oro è diventato più costoso del 5,4%. Secondo Ofi Invest AM, ciò è dovuto al fatto che la stretta monetaria negli Stati Uniti e in Europa sembra volgere al termine.

“Correlazione negativa storica tra prezzo dell’oro e tassi di interesse reali (aggiustato per l’inflazione) L’oro è preferito quando altri asset non offrono rendimenti, nelle fasi in cui i tassi reali sono negativi. Pertanto, ritengono che quando i tassi di interesse diminuiscono, l’attrattiva del metallo dorato aumenta. Fino a Potrebbe battere il record di tutti i tempi di 2.100 dollari l’oncia.

Mais, ai minimi del 2020

Anche i prezzi dei cereali sono diminuiti, ad eccezione dell’avena. Il mais è ora al 28% e il grano al 24% rispetto alla fine dello scorso anno. Il calo dei semi di soia è minore, sebbene sia anch’esso a doppia cifra, in calo di circa il 12%.

condizioni meteorologiche favorevoli in altre materie prime come il mais, che Minimi notevoli dal 2020grazie al miglioramento dei raccolti negli Stati Uniti.

[El zumo de naranja, el azúcar o el cacao se disparan hasta un 66% e impiden la bajada del precio del desayuno]

Anche il prezzo del grano è sceso “Nonostante l’incertezza dovuta alla guerra in Ucraina, ha riserve significative di forniture correnti”, afferma Pinto.

La fine dell’accordo sull’esportazione di grano tra Russia e Ucraina attraverso il Mar Nero Non ha avuto effetto sui prezzi: i ribassi sono continuati. Infatti, dal 17 luglio, data della rottura dell’accordo, il prezzo del mais è sceso del 18,7% e quello del grano del 6,4%.

Colpo di zucchero e cacao

Di fronte al basso costo di questi prodotti di base, si distinguono – prezzi più alti per zucchero e cacao, 19% e 33,6%, rispettivamente, nel mercato delle materie prime di Chicago. In entrambi i casi, gli aumenti di condizioni climatiche avverse per queste colture.

India, Uno dei più grandi produttori di zucchero del mondo ha sofferto Piogge significative negli ultimi mesi, Mentre un’altra potenza produttiva, come la Cina, ha sofferto di un clima estremamente secco, che ha danneggiato i loro raccolti. La coltivazione del cacao è stata colpita condizioni estremamente umide e di inondazione in Africa occidentale, La regione che per anni ha sostituito l’America Latina nella sua produzione.

energia

I prezzi del petrolio hanno raggiunto questo punto in quasi un anno senza variazioni. La variante Brent, che è il punto di riferimento in Europa, sta accumulando un calo del 2%, grazie alle aggiunte Sette settimane consecutive di arrampicata Nel contesto dell’aumento della domanda dovuto ai viaggi estivi.

Il prezzo del greggio Brent è già vicino agli 85 dollari al barile, anche grazie a un calo costante della produzione dei paesi esportatori di petrolio e dei loro partner, un gruppo noto come OPEC+.

[Se detiene el rally alcista del petróleo, pero gasolina y diesel seguirán subiendo durante las vacaciones de verano]

Il cartello rimarrà in vigore fino al 2024 sia per il taglio di 2 milioni di barili al giorno (mbg) approvato nell’ottobre 2022 sia per una parte significativa dei tagli volontari annunciati ad aprile per un totale di 1,66 milioni di barili al giorno. Aggiunto a questo L’Arabia Saudita ha ridotto di un milione di barili al giornoin vigore dallo scorso luglio.

La situazione per il gas naturale è simile. Sul mercato olandese, punto di riferimento del vecchio continente, il prezzo di questa materia prima ha registrato un vertiginoso aumento del 35% dalla fine di luglio, perché gli scioperi in Australia ne limitano la produzione.

Tuttavia, dall’inizio del 2023, il comportamento è stato molto diverso. Il prezzo del gas è sceso in modo significativo A causa della temperatura elevata della stagione invernale più del solito, che ha ridotto la necessità di riscaldamento nelle abitazioni.

A ciò si aggiunge la concorrenza delle energie rinnovabili come l’eolico, che sta facendo sempre più progressi, generando sempre più risorse. In questo modo il prezzo del gas è sceso del 51% dallo scorso gennaio, attestandosi a 37,5 euro per MWh. Ha chiuso il 2022 sopra i 76€.

