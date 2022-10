Il prezzo di un barile di petrolio Brent e Texas oggi, 20 ottobre: ​​quanto costa e qual è il suo prezzo?

l’olio si espande essi guadagni.

La mattina di giovedì 20 ottobre, I future sul greggio Brent e West Texas Intermediate (WTI) sono aumentati sui dollari.

L’ascesa in oro nero A causa della mancanza di approvvigionamentoAccanto Annunciando la possibilità di ridurre il periodo di quarantena per i visitatori in Cina da dieci a sette giorni. Ricordiamolo ora Lo stato ha rigide politiche zero covid-19 a causa del recente aumento del numero di casi.

dette limitazioni influito sull’attività economica e commerciale del Paese, Con il risultato di Diminuzione della domanda di carburante.

“I prezzi del petrolio prolungano il loro rialzo (…) Tra i rapporti che studiano la Cina Le procedure di quarantena per i visitatori devono essere sospese“via Stephen Brennock da olio PVM, Secondo le informazioni raccolte da telegiornali.

Il prezzo di un barile di petrolio Brent e Texas oggi, 20 ottobre: ​​quanto costa e quanto costa?

Secondo l’ultimo aggiornamento di Grafici del prezzo del petrolioun sito che contiene più di 150 indicatori petroliferi globali, Per questo giovedì 20 ottobre barile di greggio Prezzo Brent $ 91,95, Mentre l’equivalente americano, Greggio intermedio del Texas occidentale, $ 85,26.

Entrambi i riferimenti sono aumentati di circa l’uno per cento, poiché i loro prezzi sono aumentati ieri $ 91,72 per Brent e $ 84,67 per WTI.