Il prezzo di XRP può raggiungere $ 6, a condizione che queste condizioni siano soddisfatte

Negli ultimi quattro mesi, XRP’L’azione sui prezzi è stata una corsa interessante sulle montagne russe. L’alternativa ha spostato il trigger da $ 1,9 a $ 0,5. Ora, con XRP tornato sopra $ 1,2, il mercato sembra puntare a livelli superiori a $ 1,35 seguiti da $ 2,44 e infine un rimbalzo sopra $ 6,39.

Tuttavia, questa è solo una speculazione O un rally alla fine porterà a XRP Esplodere sopra $ 6,39?

Divario di valore equo a portata di mano?

Indubbiamente che Ripple contro materia. SEC Ha svolto un ruolo importante nell’ascesa e nella caduta di XRP. L’ultimo aggiornamento della causa in corso è stato che la Securities and Exchange Commission si è opposta alla proposta di Ripple che richiedeva di presentare documenti sulle partecipazioni XRP dei suoi dipendenti. L’afflusso di aggiornamenti nell’ultimo trimestre ha aumentato la volatilità di XRP.

Tuttavia, è importante notare che il recente rally è stato in gran parte guidato dall’aumento del sentimento del mercato e dal movimento di Bitcoin. Tuttavia, XRP è stato visto come staccarsi dal più ampio sentimento del mercato e fare il proprio rally perché aveva solo bisogno di un salto del 25% per colmare il divario di valore equo. Dal momento che le cose stanno andando bene per la moneta, i trader possono trarne vantaggio?

In qualità di esperto nella strategia di crittografia “Dark Defender” menzionatoIl percorso di XRP a $ 6,39 sembra chiaro se XRP può mantenersi al di sopra del livello di resistenza sui grafici giornalieri. Inoltre, anche la chiusura settimanale sopra $ 1,26-1,27 $ è stata molto importante per l’alternativa.

Inoltre, poiché l’asset ha raggiunto minimi più alti sul grafico a 12 ore, non è possibile escludere la possibilità di un’impennata a $6. Un pattern rialzista sui grafici XRP mirerà prima a 1,35$, seguito da 2,44$ e poi a un rimbalzo verso 6,39$.

Il mercato si sta preparando per un movimento al rialzo?

In generale, l’aumento o la diminuzione dei prezzi è preceduto da grandi quantità di trasporto e/o movimenti delle balene. In particolare, per XRP, ci sono stati trasferimenti significativi di XRP da e verso gli scambi. I dati di Whale Alert hanno rivelato che un portafoglio anonimo ha inviato più di 205 milioni di XRP a Ripple.

Mentre 21 milioni di XRP sono stati scambiati tra Bittrex e Upbit, Binance e Huobi hanno scambiato 71 milioni di XRP tra loro. Anticipare una svolta avrebbe potuto causare la stessa cosa.

Mentre la maggior parte delle metriche ha fornito segnali rialzisti per XRP insieme a un’azione sui prezzi quasi salutare, Sharpe per XRP ha visto un forte calo dopo aver recentemente raggiunto un ATH di 2 anni. Il calo dell’indice Sharpe indica che XRP ha sottoperformato rispetto agli asset privi di rischio.

Tuttavia, quando si tratta di asset volatili come le criptovalute, vedi relazione Sortino Fornisce un’immagine migliore. In particolare, la quota di XRP di Sortino era significativamente superiore ad alcune delle migliori alternative come LTC e BNB, poiché indicava 0,0861. Un investitore razionale preferisce un investimento con un rapporto di sortino più alto perché significa che l’investimento ottiene un rendimento unitario maggiore rispetto al rischio negativo che richiede.

Quindi, anche se XRP sta ancora mostrando resistenza, i trader possono trarne vantaggio e fare trading una volta che ha superato il cruciale livello di $ 1,3 che non era troppo lontano al momento della stampa.

