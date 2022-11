Il primo caso di cavo bruciato a 16 pin

L’RTX 4090 è la scheda grafica più potente sul mercato, anche se ha avuto seri problemi con i cavi di alimentazione. In particolare, abbiamo già visto diversi utenti che riferiscono che l’adattatore da 12VHPWR a 8 pin della RTX 4090 ha bruciato, fuso e persino ucciso queste schede grafiche da € 2000. Forse abbiamo pensato che la soluzione fosse usare cavo originale a 16 pin subordinare RTX 4090che come sappiamo richiede a Sorgente ATX 3.0Ma qui troviamo la stessa cosa I problemipoiché ora abbiamo il primo caso di a Connettore a 16 pin bruciato.

Lancio del programma RTX 4090 Non che fosse il migliore nella storia di NVIDIA. Da un lato abbiamo GPU che non hanno eguali in termini di potenza, ma dall’altro sono state lanciate a un prezzo molto alto. Parliamo di schede grafiche che costano $ 1600 In America e se qui sembra costoso, è meglio non guardare circa 2000 euro Quanto costano in Europa? Si tratta di modelli Edizione Fondatori, che è il più economico, perché se andiamo ai modelli personalizzati, dobbiamo aggiungere centinaia di euro al prezzo. Nonostante questo evidente difetto, ciò non ha impedito all’RTX 4090 di vendere a pieni voti, poiché si sono esaurite pochi giorni dopo il loro rilascio.

Il connettore a 16 pin dell’RTX 4090 non ti toglierà dai guai

Nessuno può negare che l’RTX 4090 sia un prodotto premium nel settore delle schede grafiche. E questo è il prezzo, Possiamo costruire un computer completo Sicuramente con prestazioni più che decenti nei giochi. Pertanto, essendo un dispositivo eccellente, qualsiasi acquirente che lo acquista si aspetta che per il suo prezzo elevato gli regalerà un’esperienza senza rivali. Quando si tratta di giochi, ne siamo sicuri, perché nel caso in cui non dovessimo vedere le prestazioni della Radeon RX 7900 XTX a dicembre, il È l’RTX 4090 che ci darà il maggior numero di fotogrammi al secondo. Ma tutto questo non importa molto se dobbiamo preoccupati dal vivo Preghiamo che non ci succeda nulla Problemi con i tuoi cavi alimentazione.

Quello che era iniziato come una sorta di meme sulla bruciatura e la fusione dell’RTX 4090 è andato ancora oltre. Sembra che una volta che l’utente interessato ha rotto il ghiaccio, molti altri utenti hanno segnalato problemi con i loro adattatori NVIDIA, vedendoli bruciarsi subito dopo l’uso. Possiamo pensare che tutto Errore del convertitore da 16 pin a 3 x 8 pin (o 4 x 8 pin) dell’RTX 4090, ma non lo è. Tutti coloro che hanno pensato di prevenire questo problema acquistando un nuovo e costoso alimentatore ATX 3.0 da utilizzare Cavo 12VHPWR a 16 pin E sbarazzati dell’uso del trasformatore, potrebbero temere il peggio.

Cioè un utente reddit Ieri è stato mostrato il primo caso bruciato di un conduttore a 16 pin. In questo caso è stato utilizzato un file MSI GeForce RTX 4090 Gaming X-Trio e fonte di energia MSI MEG Ai 1300PSorgente ATX 3.0 avanzata da 1300 W.

Mentre NVIDIA sta indagando, abbiamo 18 casi infetti da RTX 4090

Prima pensavamo che l’errore dell’utente durante la masterizzazione del connettore RTX 4090 a 16 pin fosse dovuto al fatto che eccessivamente piegatolo ha confermato lui stesso Questo non era il caso. Tuttavia, questo utente, a differenza degli altri, non ha pubblicato foto della sua rete personale e ha mostrato solo il cavo di alimentazione per la sorgente ATX 3.0 e RTX 4090. Se continuiamo a contare gli attuali casi confermati, abbiamo almeno 17 utenti interessati i cui Sono stati masterizzati adattatori RTX 4090. Da aggiungere a questi eventi attuali che coinvolgono il connettore 12VHPWR a 16 pin, con conseguente 18 casi attualmente confermati.

Può sembrare un piccolo numero, ma su Reddit stiamo parlando solo di numeri. Esattamente, potrebbero esserci molti utenti con problemi con i loro cavi RTX 4090 che non hanno pubblicato i loro casi su questo sito. Anzi, saranno sicuramente molti quelli che, se soffriranno, ordineranno una RMA senza perdere tempo. Il tempo dirà se questo problema con il cavo persiste, ma Faresti meglio a far uscire presto NVIDIA con una soluzione Se non vuoi perdere più fiducia che i tuoi utenti ci hanno riposto.