Il primo giorno senza IVA per il 2022 sarà a marzo: Evan Duque

Bogotá, 19 giugno 2020. Lunghe file nei negozi di Bogotá il giorno senza IVA. Dove: An-Najah Villa Mayor South Highway. (Colbrenca – Camila Diaz)

Il presidente della Colombia, Ivan Duque Marquez, ha annunciato questo sabato da Malambo (Atlantico) che il primo giorno senza IVA nel 2022 sarà venerdì prossimo, 11 marzo.

In una nuova edizione del workshop “Costruire il Paese”, il Presidente ha sottolineato che la data intende liquidare i titoli che i trader non sono stati in grado di vendere durante il periodo natalizio, aiutare le imprese nel loro processo di rilancio economico e contenere gli effetti dell’inflazione. dell’economia colombiana nel primo trimestre di quest’anno.

Secondo Duque, una giornata senza IVA rappresenterebbe un contributo significativo all’aumento dei consumi energetici dei colombiani, indeboliti dalla recente crisi economica.

Il presidente Ivan Duque ha annunciato che il primo giorno di esenzione dall’IVA per il 2022 si svolgerà venerdì 11 marzo.

Se stai pianificando una programmazione tascabile d’ora in poi, è l’ideale avere un programma chiaro Che cos’è oggi senza IVA? Questa attività, approvata nella riforma fiscale del 2021, nota anche come Legge sugli Investimenti Sociali I consumatori possono acquistare determinati prodotti tre giorni all’anno senza dover pagare l’imposta sul valore aggiunto (IVA), che attualmente è del 19%.

Con i tre cicli ogni anno, il governo non si aspetta solo Dare spazio ai colombiani per risparmiare sull’acquisto di alcuni articolima quello I commercianti possono anche aumentare le loro vendite. Nel 2021 i tre giorni senza IVA sono stati il ​​28 ottobre, il 19 novembre e il 3 dicembre.

Secondo la legge che definiva i giorni esenti IVA, questi sono i prodotti che si possono ottenere a un prezzo migliore in quei giorni, A patto di acquistare tre o meno prodotti della stessa categoria sulla stessa fattura.

1. Guardaroba: vestiti e scarpe.

2. Accessori per guardaroba: Zaini, borsette, borsette, portamonete, occhiali da sole, ombrelli, sciarpe e gioielli.

3. Dispositivi, computer e apparecchiature di comunicazione: Come televisori, altoparlanti domestici, ventilatori, frigoriferi e aspirapolvere.

4- Materiale scolastico: Quaderni, tutorial, matite, penne, gomme, temperamatite, correttore, plastilina, colla e forbici.

5. Giocattoli e giochi: Bambole, personaggi, giocattoli per bambole, giocattoli di peluche e di peluche, giocattoli per strumenti musicali, carte da gioco, giochi da tavolo, giochi elettronici e videogiochi, trenini elettrici, set da costruzione, giocattoli con ruote, progettati per l’uso come automobili e puzzle. biglie, skateboard e skateboard elettrici.

6- Elementi matematici: Palloni di gomma, palloni, palloni, racchette, racchette, mazze, occhialini da nuoto, mute da sub, pinne, giubbotti di salvataggio, caschi, paramani, parastinchi e gomiti e scarpe speciali per lo sport, biciclette, biciclette elettriche, polsini, baseball, softball e guantoni da boxe.

7- Beni e forniture per il settore agricolo: Questa categoria comprende semi e frutti destinati alla semina, fertilizzanti animali, vegetali, minerali e/o chimici, inibitori della germinazione, fitoregolatori, concentrati e medicinali per animali.

Comprende anche insetticidi, rodenticidi e altri rodenticidi, fungicidi, erbicidi, sistemi di irrigazione, irrigatori e gocciolatori per sistemi di irrigazione, falciatrici, mietitrebbie, trebbiatrici, parti di macchine, strumenti per la raccolta o la trebbiatura, oggetti d’antiquariato, filo spinato e recinzioni.

Anche lo standard è fissato Prezzo massimo del prodotto per categoria; Tuttavia, non è ancora noto se questi numeri saranno adeguati o meno dall’inflazione.

Vale anche la pena ricordarlo Non dovrai mai pagare l’IVA Quando si acquistano telefoni cellulari e tablet con un valore non superiore a $ 798.776; skateboard elettrici per un valore non superiore a $ 1.815.400; computer sotto $ 1.815.400; Biciclette, rollerblade e skateboard non superano $ 1.815.400.

Continuare a leggere