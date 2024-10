Il primo marchio di caffè senza deforestazione dell’Ecuador, “Tierra”, viene lanciato in Italia.

Con il nome ‘Tierra’, il primo marchio di caffè senza deforestazione dell’Ecuador è stato presentato lo scorso 30 settembre come risultato di un progetto in Italia. Incoraggiare l’agricoltura e la produzione animale Impegnati a sostenere le foreste.

Questo è uno dei progetti pilota Finanziato in Ecuador dal Fondo Verde per il Clima (GCF) e il Global Environment Facility (GEF), secondo un rapporto del Ministero dell’Agricoltura e dell’Allevamento dell’Ecuador.

Presentazione di questo caffè Commercializzato dall’azienda italiana Lavazza È stato a Torino (Italia), insieme al governo dell’Ecuador e ai funzionari del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), responsabile dello sviluppo e dell’attuazione di questi progetti.

Produzione sostenibile

La coalizione, che coinvolge i Ministeri dell’Agricoltura e dell’Allevamento e dell’Ambiente, dell’Acqua e del Cambiamento Climatico, è stata realizzata attraverso i programmi PROAmazonia e Now Payments for Results. Ha posizionato l’Ecuador come uno dei paesi pionieri Nel promuovere iniziative di produzione contro la deforestazione nel mondo.

I suoi grani Caffè prodotto secondo pratiche sostenibili senza deforestazione Provengono dall’Amazzonia ecuadoriana e sono coltivati ​​dai membri di diverse associazioni, come la Federazione Regionale dei Piccoli Produttori di Caffè Biologico (Fapecafés) del sud dell’Ecuador. Integra più di 1.800 famiglie.

Il 30 settembre è stata consegnata in Italia una consegna di caffè ecuadoriano “Tierra”, preparato con semi provenienti dall’Amazzonia ecuadoriana. Dipartimento dell’Agricoltura

Anche dall’Associazione dei Produttori Biologici di Cuencas del Río Mayo (Acrim) e dall’Associazione Agro Artigianale dei Produttori Biologici di Palanda e Chinchipe (Apecap), che è stata la prima nel Paese. Certificato a livello nazionale senza deforestazione BPA+ (buone pratiche agricole e zero deforestazione).

Ciò include l’importanza del processo di certificazione BPA+ Indagini geospaziali complete e verifica di terze parti Garantire che la produzione del caffè soddisfi i più elevati standard di integrità ambientale.

Il ministro dell’Agricoltura e dell’Allevamento, Danilo Palacios, ha sottolineato l’importanza di cambiare le pratiche agricole nell’Amazzonia ecuadoriana, perché “in aree come Zamora Chincip, hanno adottato piccoli produttori di caffè. Sistemi di produzione sostenibili che evitano la deforestazione“.

Anche questo sforzo a Un elemento importante per il rispetto delle normative UE (UE), che richiede una produzione di caffè senza deforestazione a partire da gennaio 2025.

Nell’ambito della presentazione del primo caffè sostenibile in Ecuador, nel corso del gruppo: “Un’alleanza multi-stakeholder per dare priorità alla qualità e alla sostenibilità nella catena del valore del caffè” a Torino, il Ministro @DPalaciosEc In primo piano: 👇🏼 pic.twitter.com/rVAZ1kagFY — Agricoltura e Zootecnia Ecuador 🇪🇨 (@AgriculturaEc) 30 settembre 2024

Protezione delle foreste e delle famiglie

Da parte sua, la vice ministra dell’Ambiente, Maria Cristina Recalde, ha sottolineato nel comunicato che l’iniziativa non tutela soltanto le foreste. Mezzi di sussistenza di oltre 400 famiglie amazzonicheMigliorando le pratiche di produzione del caffè.

A Michelle Muschett, Segretario generale aggiunto e Direttore regionale del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite per l’America Latina e i Caraibi, “La certificazione di sostenibilità e assenza di deforestazione dell’Ecuador” Prova di sforzi congiunti Combattere il cambiamento climatico e proteggere i principali ecosistemi forestali.

Musset lo ha sottolineato Soluzioni innovative basate sulla natura Può creare opportunità economiche a lungo termine per le comunità locali.

Caffè Biologico Ecuador Consegnato in Italia il 30 settembre 2024. Ministero dell’Agricoltura

“Questo modello collaborativo è un modello di come i paesi e le organizzazioni possono farlo Esegui la conversione corretta Per garantire sia la sostenibilità ambientale che la resilienza economica, ha sottolineato la popolazione che beneficia di questi progetti, che supera i 70.000 produttori locali, il 40% dei quali sono donne.

PROAmazonia e i piani di pagamento per i risultati sono stati sviluppati nell’ambito di un meccanismo internazionale Ridurre le emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado forestale (REDD+), è un quadro politico previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, concepito per incoraggiare i paesi in via di sviluppo a proteggere le proprie foreste.