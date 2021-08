Il Primo Ministro del Giappone avrebbe dovuto scusarsi per lo straordinario errore nell’anniversario della bomba atomica a Hiroshima

Il primo ministro giapponese Yoshihit Suka indossa una corona sull’altare per commemorare le vittime di Hiroshima (via Kyoto / Noleggio)

Il primo ministro Yoshihit Suka, il più alto funzionario del governo giapponese, ha dovuto scusarsi questo venerdì, tralasciando una pagina del suo discorso per commemorare le vittime del bombardamento atomico di Hiroshima il 6 agosto 1945, 76 anni fa. Seconda guerra mondiale. I bombardamenti hanno ucciso tra 129.000 e 226.000 giapponesi, la maggior parte dei quali civili.

Yoshihide ha tenuto il suo discorso al Suka Peace Memorial (via Kyoto / REUTERS)

Ogni anno si tiene un evento per commemorare le vittime.

Ad eccezione di una parte, i media hanno riportato la confusione del Primo Ministro. L’errore è stato notato quando l’emittente pubblica ha smesso di trasmettere i titoli della NHK durante il suo discorso alla cerimonia annuale.

L’errore ha attirato l’attenzione per l’unicità dell’evento Si tiene ogni anno per commemorare coloro che sono morti nell’incendio. Suka, tutto qui Il COVID-19 è sottoposto a crescenti critiche pubbliche e pressioni da parte dei critici per andare avanti alle Olimpiadi mentre le infezioni continuano ad aumentare.

“Vorrei cogliere l’occasione per scusarmi per aver dimenticato alcune parti del mio discorso alla cerimonia”, ha detto in una conferenza stampa.

Parco del memoriale della pace di Hiroshima (via Kyoto / noleggio)

Le aree escluse includono Il Giappone è l’unico paese al mondo ad aver raggiunto questo livello di bombardamenti nucleari ea realizzare un mondo libero dal nucleare.

La gente prega all’altare per le vittime del bombardamento atomico al Peace Memorial Park di Hiroshima. Di Kyoto / Reuters Attention Editors – Questa immagine è stata fornita da una terza parte. prestito montessoriano. Fuori dal Giappone. Non ci sono vendite commerciali o editoriali in Giappone.

Suka, invece, ha ribadito durante la conferenza stampa Il governo non crede che lo svolgimento delle Olimpiadi di Tokyo contribuirà alle ultime infezioni da COVID-19.

Il governo ha anche deciso di discutere con gli organizzatori delle Olimpiadi Spettatori paralimpici intitolati dopo le Olimpiadi.

Le Olimpiadi si concludono l’8 agosto e le Paralimpiadi il 24 agosto.

Proteste contro il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) per l’aumento dei casi a Hiroshima, Giappone (REUTERS / Edgar Su)

Leggi: