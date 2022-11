Il Primo Ministro del Vietnam apparirà davanti al Parlamento

L’agenzia di stampa VNA ha annunciato qui che la partecipazione di Minh Chinh avverrà nell’ambito delle sessioni di interrogatorio svolte dai legislatori che hanno partecipato alla quarta sessione della quindicesima legislatura dalla terza sessione.

Venerdì è stata la volta del ministro dell’edilizia vietnamita Nguyen Thanh Nghe di rispondere alle domande dei parlamentari su questo settore, mentre il vice primo ministro Le Van Thanh ha evidenziato alcune questioni ad essi relative.

I deputati hanno anche interrogato i titolari dei portafogli media e comunicazione, Tran Manh Hung, e la Pubblica Sicurezza, Tu Lam, mentre il ministro dell’Interno Pham Thi Thanh ha spiegato aspetti dell’organizzazione dell’apparato statale.

Than Tra in particolare ha fatto riferimento all’istituzione di un sistema di posti di lavoro associato alla ristrutturazione dei quadri, ai dipendenti pubblici e ai dipendenti pubblici, nonché alla riforma della politica salariale per queste persone.

Un altro partecipante alla sessione, il vice primo ministro Phu Duc Dam, ha affrontato questioni relative alla trasformazione digitale, ai database, al supporto alle agenzie di stampa ufficiali e alla gestione delle piattaforme di social media transfrontaliere.

Duke Dam Terrace ha evidenziato l’efficiente implementazione del Portale Nazionale dei Servizi Pubblici negli ultimi anni e ha sottolineato l’importanza della pianificazione strategica per la creazione del database nazionale.

Ha sottolineato la necessità di aumentare il volume delle informazioni ufficiali, prestare maggiore attenzione allo sviluppo della stampa ufficiale ed educare i cittadini sui pericoli e sulle false informazioni circolate sulle piattaforme dei social media.

La quarta sessione ordinaria dell’Assemblea nazionale vietnamita è iniziata il 20 ottobre e si concluderà il 15 novembre.

