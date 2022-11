Il Primo Ministro del Vietnam si reca in Cambogia in visita ufficiale

Il vicecancelliere Nguyen Minh Phu ha affermato che il soggiorno di Minh Chinh nel paese vicino, per la prima volta come capo del governo, segnerà la ripresa ufficiale di una cooperazione bilaterale globale, in particolare nell’economia, nel commercio e nel turismo.

Ritiene che possa essere un’occasione per rivedere lo sviluppo delle relazioni bilaterali, identificare nuove forze trainanti per il progresso nel loro consolidamento e determinare le misure necessarie per portare queste relazioni a una nuova fase.

Nelle dichiarazioni riportate qui dai media, il viceministro degli Esteri vietnamita si aspettava che i leader dei due paesi discutessero le questioni e le posizioni di ciascuna parte su questioni regionali e internazionali, nonché in forum multilaterali.

Ha anche annunciato che i Primi Ministri del Vietnam e della Cambogia parteciperanno al Forum per la promozione degli investimenti e del commercio, il che indica lo speciale interesse che attribuiscono alla comunità imprenditoriale e la determinazione a rafforzare la cooperazione bilaterale in questi settori.

Per quanto riguarda la partecipazione di Minh Chin al 40° e 41° vertice dell’ASEAN, Minh Phu ha osservato che da quando è entrato a far parte del gruppo regionale nel 1995, il Vietnam ha sempre ricevuto sostegno e rispetto dagli Stati membri e dai suoi partner.

Ha sottolineato che il Vietnam non è solo un partner responsabile nella rigorosa attuazione degli impegni del blocco, ma anche uno dei paesi leader nel rafforzamento degli sforzi e delle soluzioni per affermare la propria responsabilità e il proprio contributo agli affari comuni del mondo e della regione.

D’altra parte, l’ambasciatore vietnamita a Phnom Penh Nguyen Huy Tang, in dichiarazioni all’agenzia di stampa VNA, ha sottolineato che le relazioni bilaterali hanno assistito a sviluppi fruttuosi in tutti i campi.

Il diplomatico ha sottolineato che la cooperazione nei settori della difesa, della sicurezza e della diplomazia viene costantemente rafforzata come uno dei pilastri delle relazioni tra i due paesi e ha elogiato i risultati delle relazioni economiche.

Nei primi nove mesi del 2022 il commercio bilaterale ha superato i nove miliardi di dollari e le società vietnamite Vitel Cambogia, Vietnam Rubber Group, Angkormilk e Cho Rai Hospital Phnom Penh continuano ad affermare la loro posizione nei territori limitrofi.

La visita di Minh Chin a Phnom Penh si inserisce nel contesto del 55° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche e dell’anno dell’amicizia tra i due Paesi.

jha / mpm