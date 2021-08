Il primo ministro israeliano ha avvertito che il Libano è responsabile di attacchi dal suo territorio

Il primo ministro israeliano Naphtali Bennett (Reuters)

Il Primo Ministro di Israele ha annunciato domenica Libano responsabile degli attentati Con i razzi lanciati dal loro territorio, Indipendentemente dal fatto che Hezbollah li abbia iniziati o meno.

I commenti del primo ministro Naphtali Bennett arrivano pochi giorni dopo le peggiori violenze al confine tra i due Paesi da anni. “Il Paese libanese e l’esercito libanese devono assumersi la responsabilità di ciò che sta accadendo nel loro territorioBennett ha detto a una riunione di gabinetto.

Per diversi giorni la scorsa settimana, il gruppo terroristico ha lanciato una raffica di razzi su Israele, innescando attacchi aerei dallo stato ebraico. Venerdì, i ribelli hanno lanciato altri razzi mentre Israele ha risposto con il fuoco dell’artiglieria.

“Che si tratti di un’organizzazione palestinese o di un gruppo ribelle indipendente, non è vero che il governo israeliano non accetti le opinioni sul proprio territorio.ha detto Bennet.

Truppe israeliane accanto all’artiglieria vicino al confine con il Libano (Reuters)

Inoltre, il presidente del Consiglio ha sottolineato “C’è una consapevolezza molto importante di molti cittadini (libanesi) contro Hezbollah e il coinvolgimento iraniano nel paese. Anche durante la grave crisi economica e politica in Libano, Iran ed Hezbollah hanno intrappolato i cittadini libanesi in un fronte contro Israele.

Avvertimento di Hezbollah

Il giorno prima, il leader di Hezbollah Sheikh Hassan Nasrallah, ha avvertito che il suo gruppo si sarebbe vendicato per futuri attacchi aerei israeliani contro il Libano e che sarebbe stato sbagliato presumere che l’organizzazione sarebbe stata limitata dalle divisioni interne del Libano o dalla crisi economica del paese.

“Non giudicare male che Hezbollah è impegnato con i problemi del LibanoNasrala ha detto e aggiunto L’attentato è stato un “messaggio chiaro”.

Hezbollah ha risposto con il lancio di più di una dozzina di razzi nello stato ebraico venerdì, seguito dal fuoco dell’artiglieria. “La nostra risposta arriva 15 anni dopo l’invasione israeliana del Libano meridionale”, ha detto Nasrallah in un discorso televisivo in occasione dell’anniversario della guerra dei 33 giorni, in cui l’influente movimento sciita ha affrontato Israele nel 2006.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme mentre il razzo ha colpito il territorio israeliano.

Nel 2014 gli attacchi israeliani hanno colpito l’area vicino al confine siriano. “Vogliamo dire al nemico che qualsiasi attacco aereo israeliano sul Libano riceverà inevitabilmente una risposta, ma in modo appropriato e proporzionato perché vogliamo difendere il Paese.Nasrallah ha annunciato.

Nelle ultime settimane, i manifestanti di Hezbollah lo hanno accusato di immagazzinare nitrato di ammonio nel porto di Beirut, causa dell’esplosione, che è stato portato in Siria per fabbricare bombe per il regime di Damasco durante la guerra civile. In un discorso televisivo, Nasrallah ha negato le accuse, definendole “fabbricate” e “assurde”. Ha definito le accuse “un attacco politico al servizio di Israele da parte degli Stati Uniti e dell’Arabia Saudita”.

Il Libano sta affrontando la peggiore crisi economica e finanziaria della sua storia moderna, che la Banca Mondiale descrive come una delle peggiori al mondo dalla metà del XIX secolo.

Dopo aver completamente respinto un’indagine internazionale, le autorità libanesi hanno licenziato Fodi Sawan, il primo giudice del caso, in seguito alle accuse di alcuni funzionari.

Al suo posto, Tarek Bidar è stato respinto dal parlamento per aver revocato l’immunità ad alcuni suoi membri sospettati di coinvolgimento.

(Con informazioni da AP e AFP)

