Il primo parco divertimenti ‘Zumanji’ al mondo sarà situato in Italia

‘Storia del filmஜுமாஞ்சி ‘ Riuscendo dalla prima scena del film nel 1995, Robin Williams interpreta il ruolo di Alan Parish, un giovane che è rimasto intrappolato nel gioco da tavolo occulto per decenni e viene salvato da due amici dopo aver scatenato un gioco pericoloso. Il mondo.

Poco dopo, nel 2017 e nel 2019, sono stati proiettati “Zumanji: Welcome to the Jungle” e “Zumanji: The Next Level”, Il sequel del film, questa volta interpretato da Twain Johnson.

ஜுமாஞ்சி | Sony

Ora sembra così “Zumanji” avrà davvero il suo parco divertimenti. Come rivelato sul sito web di IGN, Sony Pictures ha ufficialmente collaborato con Merlin Entertainments, gli operatori di Alton Towers, Thorpe Park, Madame Tussaud’s e Legoland UK, per rivitalizzare Zumanzi con nuove esperienze.

Sul primo parco divertimenti ‘Zumanji’

Il primo Jumanji Amusement Park aprirà ad aprile 2022 presso il Gardland Resort in Italia con un’attrazione: “Chiamata gravità Jumanji: Risultato. Condurrà gli ospiti nel meraviglioso mondo di Jumanji, dove attende un’avventura esilarante: Viaggia attraverso la giungla piena di trappole, sorprese e pericoli“.

Adiacenti al parco divertimenti ci saranno camere d’albergo sullo sfondo dell’intero Jumanji. “Il nostro team Merlin sta già lavorando sodo per trovare grandi idee creativeDice il direttore dello sviluppo di Merlin Mark Fisher.

“Siamo impazienti di fornire attrazioni e Esperienze meravigliose sia per gli spettatori che per i frequentatori di film. Il gioco è attivo“, Finisce.

