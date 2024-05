Il primo trailer di Dune: The Prophecy, la serie HBO in uscita prima del previsto

Questi sono bei tempi, ottimi tempi per i fan della serie, perché questa settimana presenta il nuovo trailer della seconda stagione di La Casa del Drago e il primo della seconda stagione di Gli Anelli del Potere, la serie The Lord. Di anelli da Amazon, e ora è il turno di un altro peso massimo, da allora HBO Max ha pubblicato il primo trailer di Dune: The Prophecy.. E non solo, ma Uscirà molto prima di quanto si pensasse: nell’autunno del 2024 (Si presumeva che sarebbe partito l’anno prossimo.)

“È ambientato nell’universo esteso di Dune e 10.000 anni prima dell’ascesa di Paul Atreides“Dune: The Prophecy” segue due sorelle Harkonnen mentre combattono contro le forze che minacciano il futuro dell’umanità e mentre trovano la leggendaria setta che sarebbe diventata nota come Bene Gesserit, afferma la sinossi ufficiale.

Dove guardare “Dune” e “Dune: Parte 2”

Mentre la serie arriva HBO, la piattaforma che presto diventerà Max (Qui potete vedere tutti i piani ed i prezzi), Che ne dite di guardare i due film di Denis Villeneuve? Il primo è disponibile su HBO Max, Prime Video e Netflix. Nel caso del secondo, arriverà su HBO Max martedì prossimo, 21 maggio.