Il primo trailer di Madame Web, il nuovo sequel di Spider-Man

Sydney Sweeney, Emma Roberts, Adam Scott, Mike Epps, Celeste O’Connor e Isabella Merced Completano la distribuzione. Clarkson (Anatomy of a Scandal) ha diretto il film da una sceneggiatura di Burke Sharpless e Matt Sazama. Lorenzo di Bonaventura è il produttore e Adam Merrims è il produttore esecutivo.

I prossimi film per Sony sono il terzo film di Venom, previsto per l’8 novembre 2024, che è stato notevolmente ritardato, e Kraven the Hunter, con Aaron Taylor-Johnson, il 30 agosto 2024.