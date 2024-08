Il primo trailer di “Skeleton Crew”, la nuova serie di film di “Star Wars” con Jude Law

La serie arriverà con la serie di doppi episodi “Star Wars” di Jude Law il 3 dicembre 2024.

Lucasfilm Fornite notizie su Star Wars e Anteprima della nuova serie Skeleton Crew: Viaggio nell’ignoto Durante l’evento D23: L’evento definitivo per i fan Disney.

Fantasia televisiva, con data di anteprima il 3 dicembre Disney+creato da Giovanni Watt E Cristoforo Fordsegue quattro giovani che, dopo una scoperta inaspettata sul loro pianeta natale, si perdono in una galassia pericolosa.

L’attore interpreta God Na Nanwood, un utilizzatore della Forza che viene a salvare un gruppo di bambini (Lucasfilm/Disney+) Lucasfilm limitata | LUCASFILM LIMITATA.

Lo spettacolo in anteprima includeva il famoso attore Jude Lawche interpreta God Na Nawd, uno degli utilizzatori della Forza che i ragazzi trovano in prigione.

Law ha detto ai tifosi e alla stampa presenti all’evento: “Me ne sono innamorato guerre stellari Quando avevo 10 anni“, sottolineando l’importanza personale che la serie rappresenta per lui. “E quello che mi piace di più di questa serie è questo È raccontato dal punto di vista dei bambini. Significa molto per me far parte di una galassia guerre stellari“.

L’equipaggio giovanile comprende Ravi Cabot Conyers Come Wim Kyriana Cratere come kilobyte, Robert Timothy Smith Come Neil, e Ryan Keira Armstrong Come una felce. Altri attori coinvolti lo sono Tunde Adebimpe, Kerry Condon E Nick Frostche produce il suono del robot chiamato SM 33.

Quattro giovani si perdono in una galassia pericolosa in “Skeleton Crew” (Lucasfilm/Disney+)

Inoltre, ha come protagonisti registi famosi come i vincitori dell’Oscar Daniels (Tutto è ovunque allo stesso tempo), Oltretutto Bryce Dallas Howard, Jake Schreier, David Lowery E Lee Isaac Chung.

Jon Favreau E Dave Filonisono riconosciuti per il loro lavoro in Il mandalorianoche fa anche parte della produzione.

La trama si svolge in un’epoca Nuova Repubblicadopo gli eventi Star Wars: Il ritorno dello Jediche si ispira ai film di Amblin degli anni ’80, che combinano elementi di avventura e horror Raggiungere l’età adulta Nell’universo guerre stellari.

La produzione vede la partecipazione di registi acclamati come Daniels, Bryce Dallas Howard e Lee Isaac Chung (Lucasfilm/Disney+). Matt Kennedy | Kennedy è morto

Nel corso della sessione ci sono stati anche aggiornamenti su altri progetti. Diego Luna La stagione 2 è stata confermata Andorindicando il ritorno Ben Mendelsohn Come Orson Krennic e… Alan Tudyk Come K-2SO.

L’attore messicano ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto dai fan della saga. Ha commentato durante la sua partecipazione all’evento, dicendo: “Sono grato per l’accoglienza della prima stagione”. “In molti modi, Canaglia Uno Mi ha cambiato la vita. Vivo con Cassian Andor da quasi 10 anni…“.

La nuova stagione della serie Sarà presentato in anteprima nel 2025 Promette nemici più ampi e più organizzati e una cospirazione che si avvicina alla nascita dell’Alleanza Ribelle. “Ciò che è in gioco è ciò che è più importante”, ha avvertito Luna. I nemici sono più organizzati e il tempo è contro di loro“.

Diego Luna ha confermato la seconda stagione di “Andor”, la cui première è prevista per il 2025. (Lucasfilm/Disney+) AP

Produttori Jon Favreau E Dave Filoni Hanno anche condiviso dettagli sul film Il Mandaloriano e Grogula cui première è prevista per il 22 maggio 2026.

Una delle scene di anteprima includeva un combattimento con gli snowtrooper e immagini di un AT-AT imperiale nella neve Zeb Aurelio Al lavoro e Grogu In viaggio con due giovani Anziliani.

Secondo il sito web della Lucasfilm. Il film unirà gli amati personaggi Disney+ con la portata cinematografica della saga di Skywalker.

Jon Favreau e Dave Filoni presentano l’anteprima di “The Mandalorian and Grogu” (Lucasfilm/Disney)

Inoltre, il trailer di LEGO Star Wars: La ricostruzione della galassiaUna serie animata con un tocco umoristico che reinventa i famosi personaggi della saga. Questa produzione animata conterrà le voci Marco Hamill, Antonio Daniels, Kelly Marie Tran E Billy Dee Williamstra le altre cose, e 13 settembre.

La trama seguirà Sig Greebling (Gaten Matarazzo(e suo fratello Dave)Tony Revolori) Dopo aver trovato il Tempio Jedi e rimosso la misteriosa chiave di volta.

“Skeleton Crew” è ambientato nell’era della Nuova Repubblica (Lucasfilm/Disney+)

Evento D23 Comprendeva anche esposizioni di moda e accessori. Equipaggio scheletricocon dimostrazioni della tecnologia ILM Stagecraft utilizzata nelle produzioni guerre stellarie un’esibizione della tuta di Ray e dello speedster.