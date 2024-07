Il principe tedesco Heinrich von Furstenberg morì all’età di 73 anni dopo una lunga malattia

Principe Heinrich Fürstenberg di Germania (Creative Commons)

I membri dell’ex Casa della Nobiltà tedesca, Fürstenberg, stanno attraversando uno dei momenti più delicati dopo la morte del loro capo da oltre 20 anni, il Principe Heinrich von FurstenbergMorto oggi, giovedì 11 luglio, dopo una lunga lotta contro la malattia.

Era il suo figlio maggiore ed erede alla corona, Il principe Christian (47 anni), che ha confermato la triste notizia Attraverso un comunicato redatto da diversi media tedeschi.

“La morte di mio padre riempie la famiglia di un grande e profondo dolore”, queste le prime righe che si leggono nello scritto. Ha aggiunto: “La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per la sua famiglia, i suoi amici e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare con lui. La sua grande personalità, grandezza umana e amore per la sua famiglia rimarranno sempre nei nostri ricordi.Con queste parole il capofamiglia Fürstenberg salutò per l’ultima volta suo padre.

Per saperne di più!

Principe Heinrich Fürstenberg di Germania (Creative Commons)

Il principe tedesco Heinrich Fürstenberg morì pochi giorni prima del suo 74esimo compleanno. Nato il 17 luglio 1950, fu il settimo capo della famiglia Fürstenberg dalla fine del Sacro Romano Impero e la conseguente dissoluzione del Principato di Fürstenberg all’inizio del XIX secolo, quando il suo predecessore e predecessore, Carlo Egon IIperse lo status di sovranità.

Nel 1976, reale Tedesco Sposò la principessa Massimiliano di Windisch-Graetz, sorella di Sofia d’Asburgo, con la quale fondò una famiglia. Con l’arrivo dei suoi due figli, il principe Cristiano e il principe Anonio. La morte di suo padre nel 2002 pose il principe Heinrich, allora 52enne, a capo della famiglia Fürstenberg. Acquisì poi una ricca eredità di castelli, palazzi e opere d’arte, 18.000 ettari di buone foreste produttrici di legname nella Foresta Nera e investimenti nell’industria della birra, che resero molto popolare il nome della famiglia, poiché aveva lo stesso nome, Fürstenberg. .

Il clan nobile ha un ruolo più importante nella società rispetto al suo ruolo nella storia tedesca. La famiglia era famosa per la popolarità di molti dei suoi membri che godevano di posizione e rango ed erano strettamente imparentati con molte famiglie reali europee.

Il principe Heinrich von Fürstenberg era genero dell’arciduchessa Sofia d’Asburgo, che a sua volta era Figlia della regina SofiaMoglie del re emerito Juan Carlos I. D’altra parte, era lo zio a pieno titolo della principessa Gabriella di Sayn-Wittgenstein Sayn, Ex suocera di Corinna LarsenLa presunta amante del padre di Felipe VI. Era anche nipote della principessa Teresa di Liebe-Weissenfeld, una delle mogli del defunto barone Hennie Thyssen, e cugina dell’ormai dimenticata contessa Beatrice von Hardenberg, prima moglie di Paco di Borbone. Duca di Siviglia.

D’altronde non bisogna dimenticare i legami familiari con la famiglia Agnelli, dai grandi magazzini Fiat, per non parlare dell’importante clan della migliore nobiltà tedesca, i ricchi ed eleganti Borromeo. Così come altre figure del mondo della moda come lo stilista Diane von Furstenberg, moglie divorziata del principe EdoardoSuo figlio, il principe Alexander Egon, è il marito di Alexandra Miller, cognata del principe greco Paul.

Per saperne di più!