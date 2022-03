Il principe William e Kate Middleton hanno girato i Caraibi

I membri della famiglia reale sono lontani. Il principe William e Kate Middleton – noto anche come il Duca e la Duchessa di Cambridge – è atterrato in Belize sabato per iniziare un tour di una settimana che include anche tappe in Giamaica e Bahamas. Questo è il Il primo viaggio all’estero della coppia reale insieme Dall’inizio dell’epidemia malattia di coronavirus-19 a marzo 2020, anche se all’inizio di quest’anno Kate si è recata in Danimarca e William negli Emirati Arabi Uniti.

Il suo tour ai Caraibi fa parte di una serie di viaggi ed eventi che si svolgono quest’anno In onore del giubileo di platino della regina Elisabetta IIo 70 anni sul trono, anche se non tutti lo vedono come motivo di festa. persone Ho detto che domenica Il principe William e Kate Middleton Sono stati costretti a cancellare una visita a una fattoria nelle montagne Maya del Belize dopo che i residenti locali avevano organizzato una protesta. In aggiunta al crescente sentimento negativo sull’eredità del colonialismo – alla fine dell’anno scorso, le Barbados hanno rimosso la regina Elisabetta dal suo ruolo cerimoniale di regina – persone Ha anche riferito che i manifestanti in Belize erano coinvolti in una disputa sulla terra con la loro organizzazione di beneficenza Il principe William è lo sponsor. Citando un rapporto da indipendenteil mediatore indica anche che è probabile che lo sia Il Duca e la Duchessa di Cambridge Aspettatevi un’altra protesta al loro arrivo in Giamaica, questa volta organizzata da un gruppo chiamato Advocates Network e chiedendo risarcimenti per la schiavitù. Belize, Giamaica e Bahamas sono membri del Commonwealthil che significa che sebbene siano due paesi indipendenti, la regina Elisabetta II è ufficialmente considerata sua.

Invece di visitare la fattoria prevista in Belize, William e Kate hanno visitato la Chill Maya Cocoa Farm e la fabbrica di cioccolato Nel villaggio di Maya Center, dove macinano le fave di cacao. Hanno anche incontrato il Primo Ministro del Belize e hanno fatto tappa nella città di Hopkins, dove hanno appreso della conservazione della barriera corallina. i loro figli Prince George, otto anni; La principessa Charlotte, sei anni, e il principe Louis, tre, non hanno accompagnato i loro genitori durante il viaggio, ma mentre assaggiavano il cioccolato in una fattoria di cacao, A quanto pare Kate ha riattaccato Che i ragazzi sarebbero stati “molto gelosi”.

La Giamaica è la loro prossima tappa e un comunicato stampa ufficiale reale rilasciato a febbraio afferma che celebrare “l’eredità essenziale di Bob Marley e di altri musicisti giamaicani pionieri insieme ad alcune delle stelle di domani” sarà all’ordine del giorno. Segui il viaggio della coppia reale attraverso le foto che appaiono di seguito. Non dimenticare di tornare per tutti gli aggiornamenti.

L’articolo è stato originariamente pubblicato in formato ADUS.