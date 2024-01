Il problema del mancato pagamento in Turchia: “Voglio partire… Sono quattro mesi che non ricevo lo stipendio”

Ex giocatore di club come Milano, Watford o RennesPartire Auxerre In estate per intraprendere un'avventura calcistica turca. Quella che prometteva di essere un'esperienza nuova e arricchente nella sua vita professionale si è trasformata in una situazione che lo ha spinto a lasciare il Bosforo.

“La mia esperienza in Turchia è stata molto buona in campo, faccio bene e inizio. Mi permette di mettermi in mostra e lasciare il segno. Anche la vita è bella, ma ci sono alcuni presupposti che mi hanno un po' rallentato. Sono sorpreso” . Possiamo accettare il ritardo, ma sono arrivati ​​a quattro mesi… Anche se hanno già risolto parte del problema. “Ti impedisce di concentrarti in campo”, ha detto l'attaccante senegalese a L'Equipe.

Inoltre, ha ammesso la sua intenzione di tornare nel campionato francese, dove ha giocato per Caen, Montpellier, Rennes, Bordeaux e infine Auxerre:Voglio andarmene. Ho informato i gestori. Chi mi circonda sta lavorando in questa direzione. Mi piacerebbe tornare nel campionato francese, per me è una priorità perché è un torneo che conosco e nel quale ho fatto buone prestazioni. “Per come sono, questo è un obiettivo.”

“Sono fiducioso di essere abbastanza bravo per esibirmi. Ho contatti concreti, ma soprattutto in Russia, Italia e Arabia Saudita. Stiamo discutendo in Francia per vedere come possiamo farlo. Il passato mi ha insegnato che non ha senso scambiare i nomi dei club in questo momento”.

Niang ha ottenuto risultati finora Otto gol e due assist in un totale di 16 partite Dal suo arrivo in Türkiye. All'età di 29 anni, ha ritrovato il grande calcio che aveva lasciato ai suoi esordi in Francia.

Segui il Canale Diario AS su WhatsAppDove troverai tutte le chiavi sportive per oggi.