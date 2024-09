Il processo di omologazione del veicolo apre la strada alla consultazione – Escambray

Nel governatorato sono stati immatricolati 5.689 veicoli.









Dopo la conclusione nel mese di agosto del periodo di registrazione per il nuovo censimento conforme degli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi assemblati in pezzi e pezzi, il processo passerà attraverso un periodo di consultazione nella seconda metà di settembre per consentire agli utenti di verificare attraverso lo stesso pagina di registrazione. www.vap.transnet.cu Le informazioni fornite possono correggere eventuali errori.

Rigoberto Llanes Llanes, Capo del Dipartimento Tecnico della Direzione dei Trasporti dell’Amministrazione Regionale del Potere Popolare di Sancti Spiritus, ha invitato gli utenti a non perdere l’occasione di dare un’ultima occhiata, poiché potranno accedere alla pagina attraverso il numero di file a cui la carta d’identità, la cartella e il documento sono stati loro assegnati, in modo che possano leggere i loro file e determinare se ci sono informazioni errate per correggerle prima che inizi l’ispezione tecnica. Ha sottolineato che “qualsiasi errore, non importa quanto piccolo, invalida il processo di approvazione”.

“Il cliente che scopre un errore deve recarsi nell’area tecnica della Direzione Trasporti, perché non può più modificarlo direttamente sulla pagina, né possiamo farlo noi dell’ufficio tecnico. La condizione è inviare la proposta di concordato al Ministero dei Trasporti; Lo specialista ha spiegato: “Ripeto, qualsiasi informazione che deve essere corretta viene fatta in questo modo e non c’è altro modo”.

Ha anche insistito sul fatto che l’immagine centrale dovesse essere nitida e avere un bell’aspetto. “A differenza del precedente processo di approvazione, questa volta il comitato della contea condurrà la revisione tecnica e interagirà con il proprietario, ma la decisione di approvazione finale non rientrerà nell’ambito della contea, ma sarà emessa dal comitato nazionale; Da qui l’importanza di inviare tutti i dati correttamente e documentarli in ordine.

Secondo il programma, dal 1° ottobre inizierà la fase di esame tecnico per determinare l’approvazione per l’autenticazione.

Lo specialista ha spiegato che inizierà in provincia con le registrazioni del comune di Sancti Spiritus e poi il mandato di perquisizione verrà riportato nelle altre zone.

“È necessario che tutti i veicoli con più di quattro ruote registrati in prefettura per l’autenticazione passino attraverso l’impianto di controllo tecnico – Somaton – e in quel momento verrà effettuato anche il controllo tecnico; L’assessore ai trasporti ha spiegato che per gli altri mezzi il comitato regionale si recherà in ciascun comune.

Spiega infine che non è ancora stato determinato il luogo del controllo tecnico dei piccoli veicoli a quattro ruote motrici appartenenti al comune di Sancti Spiritus; Mentre le transizioni verranno effettuate www.trasportispirituano.cu. “Il cliente che non potrà presentarsi al primo appuntamento avrà una sola possibilità di effettuare un esame tecnico nella seconda convocazione condotta dal comitato regionale”, ha spiegato.