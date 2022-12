Il procuratore generale peruviano indaga sui decessi durante le proteste – Escambray

Il Pubblico Ministero ritiene che stiano presumibilmente mediando gli autori di un crimine contro la vita, il corpo e la salute secondo modalità di omicidio qualificato, per l’uccisione di 10 civili nelle proteste della scorsa settimana.

Le proteste sono state represse dalle forze dell’ordine utilizzando armi letali. (foto: PL)







Fonti giudiziarie riferiscono che il procuratore generale del Perù, Karen Urbigon, ha aperto un’inchiesta con i capi dell’esercito e della polizia nella regione meridionale di Ayacucho, in quanto si suppone abbiano commesso 10 morti diretti in quella regione.

Obregón, responsabile del 2° Procuratore Penale di Ayacucho specializzato in diritti umani, ha aperto le indagini al Capo del Distretto di Polizia Maggiore di Ayacucho, Generale di Polizia Antero Mejia, e al Comandante in Capo della 2a Brigata di Fanteria nello stesso Distretto , Generale Gesù. Vera.

Il Pubblico Ministero li ritiene accusati di aver commesso un delitto contro la vita, il corpo e la salute con modalità di omicidio premeditato, per l’uccisione di 10 civili nelle proteste della scorsa settimana in cui si è registrata la maggior parte delle 26 morti approvate. A cura del coordinatore della Commissione nazionale per i diritti umani.

L’istruttoria durerà 60 giorni e il Pubblico Ministero ha identificato le vittime in Jose Sanudo, Climer Rojas, Luis Urbano Saxara, John Mendoza, Jose Aguilar, Raul García, Edgar Prado, Jonathan Alarcón, Ronaldo Parra e un minore CMRA, tutti dei quali sono stati uccisi dalle armi delle forze armate.

Fonti del pubblico ministero hanno indicato che l’accusa ha raccolto registrazioni video e fotografie di soldati che usano fucili a lunga gittata contro i manifestanti.

Un documento della Procura della Repubblica per l’apertura delle indagini afferma: “I media e vari social network hanno pubblicato che le proteste dei cittadini sono scoppiate il 15 dicembre 2022 sull’asfalto” dentro e intorno alla città di Huamanga.

Le immagini mostrano che le proteste sono state “represse dalle forze dell’ordine usando armi letali”, aggiunge il testo, a seguito di una denuncia presentata dagli avvocati Abimail Mendez, Yuri Martinez, Victor Porras, Mario Escrippia e Jack J. Deburga.

Il governo ei comandanti militari sostengono che le forze armate abbiano usato le loro armi per difendersi da presunti elementi terroristici che avevano occupato l’aeroporto di Huamanga e danneggiato il terminal.

Anche il procuratore generale ha ricevuto denunce che indicano anche la responsabilità del presidente Dina Boulwart; l’attuale Primo Ministro, Pedro Angulo; L’ex ministro della Difesa, Alberto Otarola, divenuto Primo Ministro, e l’ex ministro dell’Interno, César Cervantes.

Obregón ha deferito le denunce agli arbitri al Procuratore Generale della Nazione, Patricia Benavides, affinché potesse procedere secondo la legge, poiché, dato l’alto rango delle suddette autorità, solo lei poteva assumersi la responsabilità.