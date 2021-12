Il produttore di “Spiderman” non voleva che Tom Holland e Zendaya fossero una coppia

Zendaya e Tom Holland Costituiscono una delle nuove coppie di Hollywood per il 2021. Una storia d’amore che è stata confermata dopo tante voci e diversi anni di amicizia e consolidata nelle riprese di un film Spiderman: Non c’è modo di tornare a casa. Ora che gli attori hanno già confermato la loro relazione e nonostante il fatto che loro stessi te lo abbiano confessato Odiano così tanto essere espostiSi imparano sempre più dettagli su come la loro storia d’amore sia stata falsificata. con precisione, La produttrice di film di supereroi Amy Pascal è stata onesta e ha affermato di aver consigliato agli attori di non iniziare una relazione al di fuori della finzione., come lei stessa ha ammesso in un’intervista al quotidiano Il New York Times.





Non è una novità che gli attori abbiano portato le loro storie d’amore oltre il grande schermo, cosa che è successa con esempi come Brad Pitt, Angelina Jolie, Penelope Cruz, Javier Bardem, Blake Lively, Ryan Reynolds e, più recentemente, con Zendaya e Tom Holland. Una relazione iniziata non senza difficoltà, la prima delle quali dallo stesso set delle riprese. Questo è ciò che ha ammesso Amy Pascal, che ha ammesso di essere venuta per convincere gli interpreti a non stare insieme: Ho preso Tom e Zendaya da parte, a parte, quando li abbiamo presi nel primo film e recentemente li abbiamo buttati dentro: ‘Non farlo, semplicemente non farlo. Prova a non. “‘”, ha spiegato il produttore. Consiglio che i due attori hanno completamente ignorato.

La storia si ripete: Andrew Garfield ed Emma Stone si sono davvero innamorati di ‘Spiderman’

Inoltre e come aneddoto, Amy Pascal ha raccontato nella suddetta intervista che non è la prima volta che le accade qualcosa di simile e che Nel 2014 ha consigliato lo stesso ad un’altra coppia: Andrew Garfield Emma Stone, co-protagonista in L’incredibile Spider-Man. “Ho dato lo stesso consiglio ad Andrew ed Emma. Potrebbe complicare le cose, sai? E mi hanno ignorato tutti.”, responsabile del legame epico tra le battute.

nel caso in cui Andrew Garfield ed Emma Stone hanno annunciato la loro avventura nel 2012, quando sono apparsi sul tappeto rosso dei Nickelodeon Choice Awards insieme come una coppia ufficiale anche se avrebbero iniziato a frequentarsi nel 2011. Una storia d’amore di quattro anni terminata nel 2015 a causa di orari incompatibili, si sono spiegati. In particolare, sebbene fosse meno durevole, Anche Tobey Maguire e Kirsten Dunst hanno condiviso più di una semplice amicizia Per alcuni mesi dopo le riprese nel 2002 Uomo Ragno.

