Il progetto del treno Maya in Messico conterrà materiali cubani

Il porto di Cienfuegos si prepara ad esportare in Messico pietra da taglio, materiale che sarà utilizzato nella costruzione del progetto ferroviario noto come Treno Maya.

Andres Diaz Guerrero, capo del gruppo operativo per Downtown Port Services, ha detto all’agenzia di stampa cubana che ci sono già nei magazzini aperti, nel secondo distretto di Auburque, circa 20.000 tonnellate (tonnellate) di quel materiale in attesa di essere spedito. allo Yucatán.

Lo specialista ha sottolineato che quando inizia la commercializzazione, nel primo mese, devono trattare 90.000 tonnellate, un numero che aumenterà gradualmente, fino a raggiungere una media di 200.000 tonnellate al mese.

Díaz Guerrero ha confermato che c’è esperienza nel trasporto di inerti nell’entità portuale, perché in precedenza si occupavano di sabbia, soprattutto nella prima zona di Olimpia Medina, e al momento caricano patane di silice in Via Casilda, a Trinity.

Ha spiegato che la pietra Ragon, destinata al Messico, proviene dalla cava di Arriete nel comune di Palmira, e viene trasportata su rotaia fino al cantiere della stazione navale di Cienfuegos.

Fidel Viña Sibero, Direttore delle operazioni della Società di costruzione di ingegneria (ECOING 12), riferisce a Radio Ciudad del Mar che le brigate di questa entità hanno implementato cinque oggetti commerciali per facilitare il trasporto di macerie alle banchine meridionali.

Ha affermato che questo movimento commerciale contribuisce alla rivitalizzazione dell’industria dei materiali da costruzione, il principale investitore in questo grande progetto.

Il progetto Treno Maya mira a migliorare la qualità della vita delle persone, aumentare il turismo, la conoscenza del patrimonio, la cura dell’ambiente e sostenere lo sviluppo sostenibile.

Secondo il sito ufficiale del governo del Messico, questa proposta ferroviaria copre circa 1.500 km e collegherà gli stati di Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatan e Quintana Roo.

(con informazioni da ACN)