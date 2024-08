Il progetto della coppia per il re Filippo VI e Letizia a Madrid: passeggiate notturne e serali in un ristorante raffinato

Il re Filippo VI e la regina Letizia all’uscita da una cena intima al ristorante La Lunga del Mar (Paolo Bloco/Getty Images)

Dopo aver goduto di alcuni giorni di disconnessione, Re Filippo VI e Letizia Ritornarono al Palazzo della Zarzuela. In concomitanza con il rientro dalle vacanze, i due si sono goduti una gita Un appuntamento romantico nella capitale, Madrid.

Nella notte di giovedì 22 agosto, i genitori della principessa Leonor e dell’infanta Sofía hanno realizzato un piano di sposi Sono stati visti camminare da soli per le strade di Madrid. E’ del tutto normale famiglia reale Gli spagnoli hanno attraversato Plaza de Oriente e si sono diretti verso il famoso ristorante di pesce del centro città, niente di più e niente di meno che uno dei loro posti preferiti a Madrid e dove sono stati fotografati più volte, il ristorante Lunga del Mar, situato a pochi metri dal Palazzo Reale.

La tua presenza Ha causato una grande sorpresa Sia nei pedoni che hanno incrociato il loro cammino sia nei commensali che si trovavano nel luogo in cui si sono goduti una serata fuori. L’istituzione La Lonja del Mar offre un ampio menù dedicato alla raffinata cucina di mare con un tocco creativo ed è di proprietà dello chef Fernando Negri. Lì, come altri clienti, si sono seduti a un tavolo con vista privilegiata sul complesso del Palazzo Reale per assaggiare vari piatti, dalle ostriche, alle vongole o ai gamberi bianchi di Huelva fino alla famosa aragosta XXL, secondo il menu fornito dal locale.

Re Filippo VI e Letizia a Madrid (Paolo Bloco/Getty Images)

La prima volta che sono andati in questo ristorante è stato nel 2016 Come adesso, lo hanno fatto anche al ritorno dalle vacanze estive. La grande differenza è che in quel momento Letizia sembrava più consapevole di sé. Ma il suo aspetto in questa occasione era più rilassato e sorridente davanti ai fotografi e alle telecamere presenti nella zona. Tanto che hanno mostrato un atteggiamento vicino e affettuoso nei confronti delle persone che venivano a salutarli all’uscita dall’edificio.

Da allora il loro progetto di coppia ha suscitato grandi aspettative Dallo scorso marzo non è stato visto godersi un piano solista fuori dall’agenda. Abbiamo parlato del giorno in cui i due sono andati al cinema Doré, situato nel quartiere Anton Martin, nel centro di Madrid. Un testimone li ha sorpresi mentre visitavano una libreria, dove erano andati a chiedere dell’ultimo libro di Carlos Buero, Non so se me lo ha spiegato. Da allora, i loro vari impegni hanno impedito loro di godersi i piani da soli, e ora hanno approfittato del divario nei loro programmi per trascorrere del tempo insieme.

Come al solito, c’è un altro aspetto che non è passato inosservato: lo stile della regina Letizia. In questa occasione il giornalista ha scelto di indossarlo Lui guarda Molto confortevole e informale. IL reale La spagnola ha debuttato con una camicetta bianca in stile Ibiza, con scollo a V, ricami e maniche a sbuffo, che ha abbinato a jeans colorati. beigein sagoma Di grandi dimensioniIndossava una cintura bianca con bordi color cammello.

Il re Filippo VI e Letizia cenano a Madrid (Paolo Bloco/Getty Images)

Come accessori, ha scelto una borsa Hippie Progettato con uncinetto e appartiene alla marca Deco Etxe. Nello specifico, la borsa è stata realizzata artigianalmente da Joseon Gonzalez, è realizzata in cotone organico e comprende una tracolla per il trasporto a tracolla. Infine, ai piedi, si è messa dei sandali bassi, un tipo di scarpa che indossava da tempo a causa del neuroma di Morton. Nello specifico, scegli Sandali Trinza, firmati dall’influencer Monica Anouz, È realizzato con una combinazione di pelle di vacchetta color crema e pelle scamosciata di alta qualità. Inoltre, uno degli elementi che più colpisce sono i cinturini in pelle ed è il modello Tanit, che è ancora disponibile sul sito dell’azienda e può essere acquistato al prezzo di 275 euro.