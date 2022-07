Il progetto in Ungheria mostra il potenziale dell’energia geotermica

Nella città di Szeged, con una popolazione di oltre 160.000 abitanti, il comune ha deciso di sfruttare la falda freatica riscaldata, la cui profondità è di 2000 metri, e di avviare il più grande sistema di riscaldamento termico d’Europa, ad eccezione dell’Islanda.

Al termine dei lavori nel 2023, la città, situata a due ore da Budapest, disporrà di 27 dispositivi di pompaggio sotterranei, 16 centrali elettriche e 250 chilometri di tubazioni che forniranno energia elettrica a 27.000 appartamenti e 400 clienti non residenziali.

La sua costruzione, iniziata prima delle tensioni tra Unione Europea e Russia, mira a ridurre del 60 per cento le emissioni di gas serra, ma è diventata un’alternativa ora, quando l’Occidente ha imposto sanzioni sulle forniture energetiche russe.

“Dagli anni ’80, abbiamo bruciato milioni di metri cubi di gas russo importato” per alimentare le nostre case e “rilasciato tonnellate di carbonio”, ha spiegato il geologo Tamas Medjes.

“L’energia geotermica è locale, accessibile e rinnovabile, quindi perché non usarla?”, ha chiesto.

Ha avvertito che il progetto, finanziato in parte con denaro europeo, ha più di 50 milioni di euro (51 milioni di dollari), ma che “la combustione dei fossili ha un costo per le generazioni future e per l’ambiente”.

L’esperto coinvolto nell’operazione ha commentato che 12 comuni stanno già utilizzando questa energia e che altri lo faranno presto, visti i prezzi elevati.

Ma ha aggiunto che il progetto potrebbe interessare alcune città in Francia, Germania, Italia e Slovacchia che hanno importanti giacimenti geotermici.

Sebbene l’Ungheria abbia 260 centrali termiche, questa risorsa è sottoutilizzata a fini energetici: solo l’1,5 per cento del suo fabbisogno di riscaldamento proviene dall’energia geotermica, una cifra che può arrivare fino al 25 per cento.

JCM / Avv