Il progetto NFT “Lucky Starcurrency” porta a una truffa di oltre $ 1 milione

A luglio, più di 100 milioni di dollari sono andati persi quando il protocollo Multichain con sede in Cina ha drenato tutti i fondi dei suoi utenti sul conto di un utente malintenzionato. La squadra afferma che la polizia ha arrestato il loro amministratore delegato, ma le vittime sono ancora là fuori Sto cercando risposte su quello che è successo Con i tuoi soldi e come puoi ripagarli.

Intorno alle 02:52 UTC, l’indirizzo della catena intelligente BNB è 0x9Ef72Ee68a7c841986A0C60e0FDbAE4e27446Deb Escluso Oltre 1,6 milioni di LSC del contratto AwardCenter per la moneta Lucky Star. E in un secondo affare Esausto Altri 1,4 milioni di LSC dal contratto NFTMerge del progetto. Dopo aver prosciugato i fondi dell’aggressore scambio Per oltre $ 1 milione di dollari in BUSD tramite PancakeSwap, invialo all’account 0x23f8c805306Bf27AB8bf3cEbEce4B778acfFd896. Questo conto ha ricevuto BUSD da varie fonti negli ultimi 82 giorni, indicando che potrebbe esserci più di un truffatore che deposita fondi su di esso.

Lucky Starcurrency è un progetto che si concentra sugli NFT e afferma di essere stato fondato da astrologi. I suoi contratti includono un centro premi e un mercato NFT. Si rivolge al mercato cinese degli investimenti in criptovalute. Il gruppo Promuove Il progetto è su X (ex Twitter) con il nome utente @AstrAstrol75591. Anche lui ha Canale Telegram. Dal 9 ottobre il sito web e l’interfaccia utente del progetto sono offline.

