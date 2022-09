Il proiettore LG che mette in dubbio l’acquisto di un televisore da 75 pollici

Viviamo in un mondo in cui Il Televisori Diventando sempre più piccoli nel tempo. Non c’è utente che parte da 43 pollici e non pensa di aumentarlo negli anni fino a 65 o 75 pollici con il costo della rimessa a nuovo del dispositivo.

LG ha deciso di offrire più possibilità all’utente con la sua larghezza del proiettore ultra corta HU715QW. Il suo prezzo, intorno ai 2.400 euro, potrebbe rimandare molto, ma come abbiamo recensito può risolvere il problema di dover rinnovare il proprio dispositivo ogni tanto.

Con un’autonomia di oltre 20.000 ore di proiezione – Partite 15 anni in TV –Questo proiettore può proiettare fino a 120 pollici di immagine senza perdere un briciolo di qualità grazie al fatto che offre un file Risoluzione 4K UHD (3840 x 2160) e HDR10 Per visualizzare chiaramente qualsiasi contenuto di alta qualità.

La cosa buona è che non è necessario eseguire alcun tipo di lavoro o installazione. In 10 minuti avremo un proiettore installato a casa Funziona vicino al muro senza la necessità di installare uno schermo a parete sulla partizione. Stiamo parlando di un dispositivo che è l’immagine di un megalodonte che ti fa risparmiare molto spazio nelle stanze affollate in cui viviamo oggi.

Il principale vantaggio di HU715QW è che occupa pochissimo spazio Ed è facile spostarsi da una stanza all’altra della casa senza troppi problemi Pesa solo 11 chili. Può essere utilizzato come un normale televisore grazie al fatto che SmartTV webOS 6.0 è installato di serie e ha applicazioni integrate come Netflix, Amazon o Disney+.

Sorprese che porta

Pensavamo che il suono potesse essere il punto debole di una produzione fotografica così sbalorditiva, ma niente potrebbe essere più lontano dalla verità. Offre due amplificatori in classe D da 20 W che producono suono Rimani semplicemente stupito da un dispositivo che inizialmente non dovrebbe essere progettato per fornire un’alta qualità in questo senso. Nel caso in cui fossimo schizzinosi, ci consente anche di collegare i nostri altoparlanti tramite Bluetooth.

Il proiettore è buono per guardare la TV normale, ma Evidenzia in particolare l’esperienza dei film e la visione di video di YouTube. Molti penserebbero che i dispositivi che forniscono immagini di così alta qualità potrebbero avere il problema del congelamento delle clip, facendoci sentire come se vedessimo qualcosa a scatti. In questo caso, LG si è preoccupata, quindi non ci possono essere dubbi In questo aspetto spesso è molto fastidioso.

Inoltre, all’interno del dispositivo troviamo tante utilità affinché l’esperienza sia il più completa possibile. Dispone di tre ingressi HDMI, due connettori USB, un’uscita audio digitale ottica e una porta Gigabit Ethernet. Essendo un dispositivo che può essere paragonato agli ultimi televisori.

LG ci ha messo nei guai per comprare un grande televisore o optare per il proiettore HU715QW. Il dubbio è più che ragionevole visto che noi Abbiamo trovato un prodotto più arrotondato ed efficace rispetto ai suoi predecessori. Il brand coreano sta aprendo una nuova era in cui spera di conquistare i gusti più esigenti.