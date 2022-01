Il prossimo 1 febbraio, l’Ecuador potrebbe diventare la terza classifica sudamericana per Qatar 2022 | calcio | Gli sport

Sono 5 le combinazioni di risultati che potrebbero regalare ai tre colori il loro passaggio anticipato ai Mondiali.

il tricolore Accumulo al momento 24 punti e più di 10 gol di differenzaDopo aver completato il quindicesimo round delle qualificazioni sudamericane Coppa del Mondo Qatar 2022.

il Il Perù vince 1-0 in trasferta sulla Colombia I pezzi della piastra di posizione si sono mossi in modo inaspettato. mentre il L’Uruguay ha battuto il Paraguay Ha rianimato il primo ad avvicinarsi alla zona playoff. Questo si aggiunge alle sconfitte del Cile contro l’Argentina e la Bolivia contro il Venezuela, che aspirava a segnare punti in questa giornata, e ha lasciato lo scontro all’Ecuador “quasi servito”, Sempre che non perdano contro il Perù.

Dopo l’Ecuador e le già qualificate Brasile (36) e Argentina (32), si classificano così: Perù, quarto con 20 punti e -4 gol di media. L’Uruguay è quinto con 19, -6. La Colombia è sesta con un punteggio di 17, -2. Il Cile è settimo con un punteggio di 16, -2. Bolivia con 15 e -11. La tabella dei parcheggi chiude il Paraguay con 13 e il Venezuela con 10 unità.

Classifica e calendario delle qualificazioni sudamericane

Perché diciamo “quasi servito”? Perché nel Round 16, che si giocherà martedì 1 febbraio, tutti e tre i colori possono effettivamente arrivare Il biglietto dei tuoi sogni per il Qatar.

Ciò sarà possibile se si verifica una delle seguenti combinazioni di risultati nelle due partite principali: Perù vs. Ecuador a Lima e Argentina contro la Colombia a Buenos Aires.

gruppi

opzione 1 calendario soffitti sarà classificato Vince l’Ecuador / Vince la Colombia L’Ecuador aggiungerà 27 punti L’Uruguay avrà 28 anni e il Perù solo 23 Ecuador in punti o Perù a 26 e Uruguay fino a 25 Colombia fino a 26 Cile 25

opzione 2 calendario soffitti sarà classificato Vittoria dell’Ecuador / Pareggio della Colombia L’Ecuador aggiungerà 27 punti L’Uruguay avrà 28 anni e il Perù solo 23 Ecuador in punti o Perù a 26 e Uruguay fino a 25 Cile 25 Colombia fino al 24

Opzione 3 calendario soffitti sarà classificato Vince l’Ecuador / perde la Colombia L’Ecuador aggiungerà 27 punti L’Uruguay avrà 28 anni e il Perù solo 23 Ecuador in punti o Perù a 26 e Uruguay fino a 25 Cile 25 Colombia fino al 23

Opzione 4 calendario soffitti sarà classificato Relazioni tra Ecuador e Colombia L’Ecuador aggiungerà 25 punti L’Uruguay avrà 28 anni e il Perù solo 24 Ecuador per differenza reti Oppure il Perù il 27 e l’Uruguay fino al 25 Cile 25 Colombia fino al 24

Opzione 5 calendario soffitti sarà classificato Pareggio Ecuador / Perde Colombia L’Ecuador aggiungerà 25 punti L’Uruguay avrà 28 anni e il Perù solo 24 Ecuador per differenza reti Oppure il Perù il 27 e l’Uruguay fino al 25 Cile 25 Colombia fino al 23

Per calcolare questa proiezione, abbiamo preso in considerazione i massimali di punti che ciascuna selezione può raggiungere attraverso le opzioni di qualificazione ed evidenziato che alla data 17 ci sarà un’altra partita importante: Uruguay vs Perù a Montevideo, che ha un tetto (o massimo) per questi due saranno due combinazioni variabili, a seconda di come è il risultato tra di loro.

Nel resto dei campionati del mondo, la squadra di Gustavo Alfaro Ospiterà l’Argentina già qualificata, mentre affronterà il Perù come ospite, avendo ancora chiare opzioni per raggiungere il Qatar, e affronterà anche il Paraguay. (Dott.)