Il prossimo aggiornamento di Chrome interromperà metà di Internet

I re dei browser Internet stanno per raggiungere la versione 100. È un numero dispari da fare una volta, ma c’è una buona ragione, e anche piuttosto negativa a breve termine. Chrome, Firefox ed Edge stanno per farlo rompere la maggior parte dei siti come li conosciamo, Anche se tutto sta andando per il verso giusto.

Il prossimo aggiornamento del browser cambia molte cose su come vediamo e interagiamo con il Web e Non ci sarà altra scelta che recuperare. O almeno lo fanno per il minimo problema per gli utenti.

la ragione? Passa alla versione 100 Sui principali browser e previsto nelle prossime settimane, ciò potrebbe causare errori o problemi di compatibilità su alcuni siti Web che non sono impostati per leggere stringhe di user agent a tre cifre.

Tuttavia, non c’è molto da temere. Le tre principali aziende dietro i grandi browser, Google, Mozilla e Microsoft, Stanno già lavorando su questioni importanti.

Un cambio di versione in Chrome, Edge e Firefox influirà sull’intero Web

Esiste già un elenco aggiornato dei problemi riscontrati nelle versioni precedenti dei nuovi browser. Al momento è piuttosto piccolo, ma in realtà è limitato a un piccolo campione di ciò che è il web. Ci sono alcuni siti Web di grandi nomi interessati come HBO, Bethesda e Yahoo, ma purché siano versioni pubbliche, L’elenco può crescere in modo esponenziale.

In realtà, questa non è la prima volta che succede. Alcuni anni fa, quando i browser hanno raggiunto per la prima volta la versione 10 (sì, è passato molto tempo da allora), sono stati avvisati Molti problemi legati all’analisi delle biblioteche agente utente, poiché il numero della versione principale è passato da una cifra a due cifre. Ora succede la stessa cosa, solo i browser passeranno da due a tre.

Tutto sommato, se i tuoi siti Web preferiti hanno fatto i compiti per il loro lancio, previsto per aprile per Edge e Chrome e a maggio per Mozilla, non dovrebbero esserci problemi. sì, è possibile Molti dei tuoi siti preferiti sono inattivi Diretto all’arrivo di nuove versioni e presenta restrizioni durante l’accesso ai contenuti.

In effetti, gli sviluppatori possono già abilitare un flag speciale nelle versioni attuali di Chrome, Edge e Firefox per i browser per testare la compatibilità.